Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:24
Schmit написав: shapo написав:
И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут
Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.
Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:48
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут
Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.
Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?
дополню
вот, пусть и не пленных, с именами и званиями
https://novayagazeta.ru/articles/2018/0 ... i-tam-byli https://novayagazeta.ru/articles/2014/0 ... nizili-187
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:51
Я эти статейки помню, но речь ведь о реальных живых пленных которые, как утверждает Шмидт, меняли тысячами.
Назовите хотя бы 50 или признайте, что это вранье
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