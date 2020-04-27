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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5942594359445945
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:24

  Schmit написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Кто бы мог подумать: https://uainfo.org/blognews/1587965028- ... valok.html



И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут

Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:48

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:

И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут

Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?


дополню
вот, пусть и не пленных, с именами и званиями
https://novayagazeta.ru/articles/2018/0 ... i-tam-byli

https://novayagazeta.ru/articles/2014/0 ... nizili-187
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:51

  19yuriy91 написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?


сомневаетесь в присутствии там офицросвояк? :shock:
вот, пусть и не пленных, с именами и званиями
https://novayagazeta.ru/articles/2018/0 ... i-tam-byli

https://novayagazeta.ru/articles/2014/0 ... nizili-187

Я эти статейки помню, но речь ведь о реальных живых пленных которые, как утверждает Шмидт, меняли тысячами.
Назовите хотя бы 50 или признайте, что это вранье
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 5942594359445945
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