Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я эти статейки помню, но речь ведь о реальных живых пленных которые, как утверждает Шмидт, меняли тысячами. Назовите хотя бы 50 или признайте, что это вранье
мне то в чём признаваться?
пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы. были и всё. а шоб шото комуто доказывать, "статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло. мне то зачем?
пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы. были и всё. а шоб шото комуто доказывать, "статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло. мне то зачем?
Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне. Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России. Я задал элементарный вопрос. Сколько было за эти годы пленных армии РФ? В ответ слышу какую-то чушь
Судно "Академик Черский", которое Газпром в феврале отправил для достройку Северного потока-2, изменило курс и движется в дальневосточный порт Находка
ранее, местом прибытия был английский порт, ещё ранее - Порт Саид
По словам Юшкова, судно не указывает пунктом назначения место достройки Северного потока-2 в Балтийском море, "чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы".
Пытаются запетлять, не хотят получить таких полезных санкций
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Sommer Ну и, естественно, он не может не врать! Во-первых, я изначально писал не о "запретах", а о "запретах, квотах и дискриминации".
Тебя просили список запретов. Или чукча не читатель?
zРадио написав:Sommer Во-вторых, норма Закона об образовании (который тролли не удосужились прочитать) - это 100% преподавания на украинском в средней школе с сентября 2020-го (а в высшей уже вообще много лет)
Так у нас тут гость из будущего! Расскажи как там дела, северокореец действительно помер?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.