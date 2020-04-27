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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5943594459455946>
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:24

  Schmit написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Кто бы мог подумать: https://uainfo.org/blognews/1587965028- ... valok.html



И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут

Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:48

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:

И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут

Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?


дополню
вот, пусть и не пленных, с именами и званиями
https://novayagazeta.ru/articles/2018/0 ... i-tam-byli

https://novayagazeta.ru/articles/2014/0 ... nizili-187
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:51

  19yuriy91 написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?


сомневаетесь в присутствии там офицросвояк? :shock:
вот, пусть и не пленных, с именами и званиями
https://novayagazeta.ru/articles/2018/0 ... i-tam-byli

https://novayagazeta.ru/articles/2014/0 ... nizili-187

Я эти статейки помню, но речь ведь о реальных живых пленных которые, как утверждает Шмидт, меняли тысячами.
Назовите хотя бы 50 или признайте, что это вранье
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:02

  shapo написав:
  19yuriy91 написав:
  shapo написав:Тысячами, говоришь.
Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.
Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?


сомневаетесь в присутствии там офицросвояк? :shock:
вот, пусть и не пленных, с именами и званиями
https://novayagazeta.ru/articles/2018/0 ... i-tam-byli

https://novayagazeta.ru/articles/2014/0 ... nizili-187

Я эти статейки помню, но речь ведь о реальных живых пленных которые, как утверждает Шмидт, меняли тысячами.
Назовите хотя бы 50 или признайте, что это вранье


мне то в чём признаваться? :D

пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы.
были и всё. а шоб шото комуто доказывать,
"статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло.
мне то зачем?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:32

  19yuriy91 написав:
мне то в чём признаваться? :D

пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы.
были и всё. а шоб шото комуто доказывать,
"статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло.
мне то зачем?

Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.
Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:38

Ітогі подвєдьом. 2020-04-27

Ітогі подвєдьом. 2020-04-27

1) Что даст принятие "банковского" закона - Нацбанк
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать «банковский» законопроект №2571-д во втором чтении и в целом

2) Шмыгаль прокомментировал увольнение руководителей таможни и налоговой
«Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время»

Документы принимают только день: правительство объявило “срочный” конкурс на нового главу налоговой
Документы от претендентов на эту должность будут приниматься до 27 апреля включительно, конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

Вот так за пару дней и "подберут" "эффективную" команду

3) Шмыгаль: Кабмин рассмотрит открытие 281 рынка, которые будут работать не хуже супермаркетов
Закрыли рынки-открыли рынки, закрыли рынки-открыли рынки.
Сразу заметна "эффективность" работы КабМина

4) Тегеран опроверг заявление иранского депутата о том, что за уничтожение "Боинга" МАУ никого не арестовывали
Зариф также заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

Обычное дипломатическое бла-бла-бла

5) СБУ закончила расследование дела Гандзюк и назвала заказчиков ее убийства
в заказе убийства подозреваются председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата этого же совета Алексей Левин.

6) Верховный суд отложил рассмотрение дела Суркисов по ПриватБанку из-за давления на судей
Ранее в НБУ заявляли, что цена вопроса именно в этом деле – не более 1 млрд грн. Но поражение государства в этом деле может привести к большим потерям – до 29 млрд грн.

7) Бизнес не будут освобождать от ЕСВ на период карантина: поддержат дешевыми кредитами
Заплатите ЕСВ в кредит

8) Северный поток-2. Газпром меняет маршрут судна-трубоукладчика
Судно "Академик Черский", которое Газпром в феврале отправил для достройку Северного потока-2, изменило курс и движется в дальневосточный порт Находка

ранее, местом прибытия был английский порт, ещё ранее - Порт Саид
По словам Юшкова, судно не указывает пунктом назначения место достройки Северного потока-2 в Балтийском море, "чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы".

Пытаются запетлять, не хотят получить таких полезных санкций
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:41

Из творчества душевнобольных

Из творчества душевнобольных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:43

Re: Політичні дискусії

Немного принципиального Дубинского :D
Видео коротенькое

https://twitter.com/Anakoyher/status/1254651881915396096
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:43

  shapo написав:
  airmax78 написав:Кто бы мог подумать: https://uainfo.org/blognews/1587965028- ... valok.html



И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут


Ой, бедняжка, за ватников обиделся. Или ты солдатиков из рашки защищаешь по долгу службы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:47

  zРадио написав:Sommer
Ну и, естественно, он не может не врать! Во-первых, я изначально писал не о "запретах", а о "запретах, квотах и дискриминации".


Тебя просили список запретов. Или чукча не читатель?

  zРадио написав:Sommer
Во-вторых, норма Закона об образовании (который тролли не удосужились прочитать) - это 100% преподавания на украинском в средней школе с сентября 2020-го (а в высшей уже вообще много лет)


Так у нас тут гость из будущего! Расскажи как там дела, северокореец действительно помер? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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