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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:50
Tegularius написав:
Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.
Проблема только в одном. Рашка уничтожила большинство своих "вкладчиков" 100 лет назад, а тех, кого не добила, тех уничтожила позже.
Нынешняя же культурка в раше... гопнический шансон и пережевывание победобесия за малый прайс.
Так что не примазывайтесь к мировой культуре. Опоздали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55
shapo написав: 19yuriy91 написав:
мне то в чём признаваться?
пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы.
были и всё. а шоб шото комуто доказывать,
"статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло.
мне то зачем?
Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.
Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь
вабщета это форум, а не личная переписка
предложил же сам мне "признайте"
а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить
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19yuriy91
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:04
shapo написав:
Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь
В цій статті написано, що не існує якоїсь окремої армії Лугандона, а не пр те, що регулярні військові зєднання РФ воюють на лінії розмежування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:14
Sommer написав: shapo написав:
И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут
Ой, бедняжка, за ватников обиделся. Или ты солдатиков из рашки защищаешь по долгу службы?
Не люблю вранья таких как ты, а служба это у тебя здесь,тролль
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Додано: Пон 27 кві, 2020 18:15
19yuriy91 написав: shapo написав:
Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.
Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь
вабщета это форум, а не личная переписка
предложил же сам мне "признайте"
а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить
На элементарный вопрос ответить не можете и появляется желчь
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shapo
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