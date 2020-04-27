Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5943594459455946 Додано: Пон 27 кві, 2020 17:50 Tegularius написав: Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.

Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.



Проблема только в одном. Рашка уничтожила большинство своих "вкладчиков" 100 лет назад, а тех, кого не добила, тех уничтожила позже.



Нынешняя же культурка в раше... гопнический шансон и пережевывание победобесия за малый прайс.



Так что не примазывайтесь к мировой культуре. Опоздали. Проблема только в одном. Рашка уничтожила большинство своих "вкладчиков" 100 лет назад, а тех, кого не добила, тех уничтожила позже.Нынешняя же культурка в раше... гопнический шансон и пережевывание победобесия за малый прайс.Так что не примазывайтесь к мировой культуре. Опоздали. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5051 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55 shapo написав: 19yuriy91 написав:

мне то в чём признаваться?



пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы.

были и всё. а шоб шото комуто доказывать,

"статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло.

мне то зачем? мне то в чём признаваться?пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы.были и всё. а шоб шото комуто доказывать,"статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло.мне то зачем?

Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.

Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.

Я задал элементарный вопрос.

Сколько было за эти годы пленных армии РФ?

В ответ слышу какую-то чушь Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.Я задал элементарный вопрос.Сколько было за эти годы пленных армии РФ?В ответ слышу какую-то чушь



вабщета это форум, а не личная переписка

предложил же сам мне "признайте"

а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить вабщета это форум, а не личная перепискапредложил же сам мне "признайте"а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить 19yuriy91 Повідомлень: 2619 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:04 shapo написав: Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.

Я задал элементарный вопрос.

Сколько было за эти годы пленных армии РФ?

В ответ слышу какую-то чушь Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.Я задал элементарный вопрос.Сколько было за эти годы пленных армии РФ?В ответ слышу какую-то чушь

В цій статті написано, що не існує якоїсь окремої армії Лугандона, а не пр те, що регулярні військові зєднання РФ воюють на лінії розмежування. В цій статті написано, що не існує якоїсь окремої армії Лугандона, а не пр те, що регулярні військові зєднання РФ воюють на лінії розмежування. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10370 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:14 Sommer написав: shapo написав: airmax78 написав: Кто бы мог подумать: https://uainfo.org/blognews/1587965028- ... valok.html Кто бы мог подумать:





И где тогда многочисленные пленные этой армии?

Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут И где тогда многочисленные пленные этой армии?Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут



Ой, бедняжка, за ватников обиделся. Или ты солдатиков из рашки защищаешь по долгу службы? Ой, бедняжка, за ватников обиделся. Или ты солдатиков из рашки защищаешь по долгу службы?



Не люблю вранья таких как ты, а служба это у тебя здесь,тролль Не люблю вранья таких как ты, а служба это у тебя здесь,тролль Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3299 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:15 19yuriy91 написав: shapo написав: Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.

Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.

Я задал элементарный вопрос.

Сколько было за эти годы пленных армии РФ?

В ответ слышу какую-то чушь Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.Я задал элементарный вопрос.Сколько было за эти годы пленных армии РФ?В ответ слышу какую-то чушь



вабщета это форум, а не личная переписка

предложил же сам мне "признайте"

а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить вабщета это форум, а не личная перепискапредложил же сам мне "признайте"а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить



На элементарный вопрос ответить не можете и появляется желчь На элементарный вопрос ответить не можете и появляется желчь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3299 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5943594459455946 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостейМодератори: ТупУм