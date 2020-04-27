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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5944594559465947>
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:50

  Tegularius написав:Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.


Проблема только в одном. Рашка уничтожила большинство своих "вкладчиков" 100 лет назад, а тех, кого не добила, тех уничтожила позже.

Нынешняя же культурка в раше... гопнический шансон и пережевывание победобесия за малый прайс.

Так что не примазывайтесь к мировой культуре. Опоздали. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55

  shapo написав:
  19yuriy91 написав:
мне то в чём признаваться? :D

пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы.
были и всё. а шоб шото комуто доказывать,
"статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло.
мне то зачем?

Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.
Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь


вабщета это форум, а не личная переписка
предложил же сам мне "признайте"
а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:04

  shapo написав:Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь

В цій статті написано, що не існує якоїсь окремої армії Лугандона, а не пр те, що регулярні військові зєднання РФ воюють на лінії розмежування.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:14

  Sommer написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Кто бы мог подумать: https://uainfo.org/blognews/1587965028- ... valok.html



И где тогда многочисленные пленные этой армии?
Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут


Ой, бедняжка, за ватников обиделся. Или ты солдатиков из рашки защищаешь по долгу службы?


Не люблю вранья таких как ты, а служба это у тебя здесь,тролль
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:15

  19yuriy91 написав:
  shapo написав:Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне.
Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь


вабщета это форум, а не личная переписка
предложил же сам мне "признайте"
а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить


На элементарный вопрос ответить не можете и появляется желчь
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:29

  lapay написав:
  shapo написав:Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России.
Я задал элементарный вопрос.
Сколько было за эти годы пленных армии РФ?
В ответ слышу какую-то чушь

В цій статті написано, що не існує якоїсь окремої армії Лугандона, а не пр те, що регулярні військові зєднання РФ воюють на лінії розмежування.


Российский боевик ДНР Александр Жучковский открытым текстом написал, что никакого ополчения на Донбассе не существует, и на самом деле армия ДНР - это российская армия.

Даже жалко уже медведчуковских приживалок. Уже и россияне открыто глумятся над их ложью о "внутреннем конфликте"
https://www.dsnews.ua/society/-armii-dn ... 2020113600
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:37

  shapo написав:Российский боевик ДНР Александр Жучковский открытым текстом написал, что никакого ополчения на Донбассе не существует, и на самом деле армия ДНР - это российская армия.

Даже жалко уже медведчуковских приживалок. Уже и россияне открыто глумятся над их ложью о "внутреннем конфликте"
https://www.dsnews.ua/society/-armii-dn ... 2020113600

РОА теж не було, як окремої армії, а істинні арійці були тільки на керівних посадах, як і в двох корпусах Лугандона.
Стаття про те, що це не громадянський конфлікт, як і ВВВ, в якій брала участь РОА.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:46

shapo
Я ранее "принципиального" Дубинского про Саакашвивли выложил.
Посмотри, тебе полезно будет :)

Вот так и с участием российской армии в Украине.
Тогда заблудившиеся 2 десантника - это как вишенька на торте.
Сейчас же, сами участники тех событий говорят открыто об участии российской армии.

Но ты продолжай, продолжай отрицать очевидные факты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:49

  shapo написав:Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили?
Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование.
Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?

шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися?
чи вона зараз заборонена в Україні, як це було при РІ заборона всього українського?
а НКВД не винищувало українську інтелегенцію і патріотів?
може Стус не сидів?
Чия би корова мукала ...
таких як ти тре банити на фінанс довічно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:03

  flyman написав:
  shapo написав:Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили?
Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование.
Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?

шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися?
чи зараз заборонена в Україні, як це було при РІ?
а НКВД не винищувало українську інтелегенцію?
може Стус не сидів?
Чия би корова мукала ...


Ага, вот прям за украинский язык Стус и сидел - ври больше. И почему тогда не сидели писавшие на украинском Тычина и Малышко? Может дело в лояльности/оппозиционности власти, ты не думал?

В УССР украинский развивался больше, чем сегодня! Никогда в истории Украины не печаталось больше украиноязычной литературы, никогда не было столько украинских театров, никогда не было столько носителей украинского языка - сегодня украиноговорящих на 3 миллиона меньше, чем в 1989-м
zРадио
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