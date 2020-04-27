Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
пс. лично для меня, шо 2шт, шо тысячи - разницы нет НИКАКОЙ. оф или отпускники - без разницы. были и всё. а шоб шото комуто доказывать, "статейки".....берите да едьте, опровергайте, если на то пошло. мне то зачем?
Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне. Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России. Я задал элементарный вопрос. Сколько было за эти годы пленных армии РФ? В ответ слышу какую-то чушь
вабщета это форум, а не личная переписка предложил же сам мне "признайте" а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить
shapo написав:Сам зачем-то влез в тему, а когда нечего ответить предлагает это делать мне. Ведь не я размахивая тут статьёй что против Украины 6 лет воюет армия России. Я задал элементарный вопрос. Сколько было за эти годы пленных армии РФ? В ответ слышу какую-то чушь
вабщета это форум, а не личная переписка предложил же сам мне "признайте" а я , просто, "дополнил", так шо жёлчью не надо исходить
На элементарный вопрос ответить не можете и появляется желчь
shapo написав:Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили? Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование. Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?
шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися? чи вона зараз заборонена в Україні, як це було при РІ заборона всього українського? а НКВД не винищувало українську інтелегенцію і патріотів? може Стус не сидів? Чия би корова мукала ... таких як ти тре банити на фінанс довічно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили? Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование. Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?
шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися? чи зараз заборонена в Україні, як це було при РІ? а НКВД не винищувало українську інтелегенцію? може Стус не сидів? Чия би корова мукала ...
Ага, вот прям за украинский язык Стус и сидел - ври больше. И почему тогда не сидели писавшие на украинском Тычина и Малышко? Может дело в лояльности/оппозиционности власти, ты не думал?
В УССР украинский развивался больше, чем сегодня! Никогда в истории Украины не печаталось больше украиноязычной литературы, никогда не было столько украинских театров, никогда не было столько носителей украинского языка - сегодня украиноговорящих на 3 миллиона меньше, чем в 1989-м