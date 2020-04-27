Додано: Пон 27 кві, 2020 17:50

Tegularius написав: Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.

Россия по вкладу в мировую культуру - на уровне Германии, Испании, может немного ниже Франции и Италии.



Проблема только в одном. Рашка уничтожила большинство своих "вкладчиков" 100 лет назад, а тех, кого не добила, тех уничтожила позже.



Нынешняя же культурка в раше... гопнический шансон и пережевывание победобесия за малый прайс.



Так что не примазывайтесь к мировой культуре. Опоздали. Проблема только в одном. Рашка уничтожила большинство своих "вкладчиков" 100 лет назад, а тех, кого не добила, тех уничтожила позже.Нынешняя же культурка в раше... гопнический шансон и пережевывание победобесия за малый прайс.Так что не примазывайтесь к мировой культуре. Опоздали.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.