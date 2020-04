Додано: Пон 27 кві, 2020 18:49

shapo написав: Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили?

Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование.

Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы? Все псевдо-патриоты рассказывают о никчемности русского языка. А 4 Нобелевских лауреата в литературе за какой язык премию получили?Ну ладно, российская, а потом советская власть гнобила мову, но 30 лет ей дан уже полный простор, квоты и государственное финансирование.Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?

шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися?

чи вона зараз заборонена в Україні, як це було при РІ заборона всього українського?

а НКВД не винищувало українську інтелегенцію і патріотів?

може Стус не сидів?

Чия би корова мукала ...

таких як ти тре банити на фінанс довічно шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися?чи вона зараз заборонена в Україні, як це було при РІ заборона всього українського?а НКВД не винищувало українську інтелегенцію і патріотів?може Стус не сидів?Чия би корова мукала ...таких як ти тре банити на фінанс довічно

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/