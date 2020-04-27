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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5944594559465947 Додано: Пон 27 кві, 2020 19:08 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: И где тогда многочисленные пленные этой армии?

Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут И где тогда многочисленные пленные этой армии?Они же не самураи чтобы живыми не сдаваться, а просто ватники, кацапы и пр. как их местные патриоты зовут

Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли. Так их было полно в годы горячей фазы. Выменяли всех уже. Пленных тогда тысячами меняли.

Тысячами, говоришь.

Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.

Имена и звания хотя бы 50 не приведешь? Тысячами, говоришь.Я что-то кроме десятка, максимум полтора в упор никого не помню.Имена и звания хотя бы 50 не приведешь?



Полонені в ході Російсько-української війни

Станом на 25 грудня 2015 року з полону бойовиків було звільнено 2957 осіб, в полоні у бойовиків знаходиться 131 заручник.

Станом на 7 вересня 2017 року протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3138 осіб.

На 25 червня 2018 року всього було звільнено 3244 полонених.

Думаете, на кого их меняли? Понятно, что большинство были коллаборантами, но и граждан РФ было не мало. При чем наши всегда отдавали больше пленных (хотя кто для вас наши - не понятно). Добровольцы говорили (есть множество видеосвидетельств), что брали в плен десятки и сотни граждан РФ, и передавали соответствующим органам. Но почему то власти тогда мало афишировали гражданство. Подозреваю, были какие-то темные договоренности с противником не афишировать гражданство, возможно от этого зависело, состоятся ли обмены вообще – мы можем только гадать. Думаете, на кого их меняли? Понятно, что большинство были коллаборантами, но и граждан РФ было не мало. При чем наши всегда отдавали больше пленных (хотя кто для вас наши - не понятно). Добровольцы говорили (есть множество видеосвидетельств), что брали в плен десятки и сотни граждан РФ, и передавали соответствующим органам. Но почему то власти тогда мало афишировали гражданство. Подозреваю, были какие-то темные договоренности с противником не афишировать гражданство, возможно от этого зависело, состоятся ли обмены вообще – мы можем только гадать. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 27 кві, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1134 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 19:12 flyman написав: шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися?

чи вона зараз заборонена в Україні, як це було при РІ заборона всього українського?

а НКВД не винищувало українську інтелегенцію і патріотів? шапо, а хтось забороняв російській мові розвиватися?чи вона зараз заборонена в Україні, як це було при РІ заборона всього українського?а НКВД не винищувало українську інтелегенцію і патріотів?



В ТВ практически все украинской, фильмы и пр. тоже.

Про НКВД насмешил.

Она уничтожала по классовому , а не национальному признаку противников режима, мнимых и реальных.



flyman написав: може Стус не сидів?

Чия би корова мукала ...

таких як ти тре банити на фінанс довічно може Стус не сидів?Чия би корова мукала ...таких як ти тре банити на фінанс довічно



Не пугай, не страшно - будет невелика потеря с такими как ты не общаться.

Про Стуса опять наврал. В ТВ практически все украинской, фильмы и пр. тоже.Про НКВД насмешил.Она уничтожала по классовому , а не национальному признаку противников режима, мнимых и реальных.Не пугай, не страшно - будет невелика потеря с такими как ты не общаться.Про Стуса опять наврал. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3304 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 19:15 Schmit написав:

Полонені в ході Російсько-української війни

Станом на 25 грудня 2015 року з полону бойовиків було звільнено 2957 осіб, в полоні у бойовиків знаходиться 131 заручник.

Станом на 7 вересня 2017 року протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3138 осіб.

На 25 червня 2018 року всього було звільнено 3244 полонених.

Думаете, на кого их меняли? При чем наши всегда отдавали больше пленных (хотя кто для вас наши - не понятно). Добровольцы говорили (есть множество видеосвидетельств), что брали в плен десятки и сотни граждан РФ, и передавали соответствующим органам. Но почему то власти тогда мало афишировали гражданство. Подозреваю, были какие-то темные договоренности с противником не афишировать гражданство, возможно от этого зависело, состоятся ли обмены вообще – мы можем только гадать. Думаете, на кого их меняли? При чем наши всегда отдавали больше пленных (хотя кто для вас наши - не понятно). Добровольцы говорили (есть множество видеосвидетельств), что брали в плен десятки и сотни граждан РФ, и передавали соответствующим органам. Но почему то власти тогда мало афишировали гражданство. Подозреваю, были какие-то темные договоренности с противником не афишировать гражданство, возможно от этого зависело, состоятся ли обмены вообще – мы можем только гадать.



Украинской википедии верить в этом вопросе - себя не уважать.

Даже она ни одного имени не привела.

Где хотя бы 50 пленных российских военных? Украинской википедии верить в этом вопросе - себя не уважать.Даже она ни одного имени не привела.Где хотя бы 50 пленных российских военных? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3304 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 19:18 pesikot написав: shapo

Я ранее "принципиального" Дубинского про Саакашвивли выложил.

Посмотри, тебе полезно будет



Вот так и с участием российской армии в Украине.

Тогда заблудившиеся 2 десантника - это как вишенька на торте.

Сейчас же, сами участники тех событий говорят открыто об участии российской армии.



Но ты продолжай, продолжай отрицать очевидные факты Я ранее "принципиального" Дубинского про Саакашвивли выложил.Посмотри, тебе полезно будетВот так и с участием российской армии в Украине.Тогда заблудившиеся 2 десантника - это как вишенька на торте.Сейчас же, сами участники тех событий говорят открыто об участии российской армии.Но ты продолжай, продолжай отрицать очевидные факты



Да я бы тебе много чего от Шария тут выложил, но это тут же удаляют.

Я спрашивал не про участие российской армии, а про то, что написано в статье - что 6 лет воюет российская армия, а никакие не днр-лнр.

Есть что ответить по существу или по обыкновению бла-бла или вранье? Да я бы тебе много чего от Шария тут выложил, но это тут же удаляют.Я спрашивал не про участие российской армии, а про то, что написано в статье - что 6 лет воюет российская армия, а никакие не днр-лнр.Есть что ответить по существу или по обыкновению бла-бла или вранье? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3304 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 19:30 shapo написав: Schmit написав:

Полонені в ході Російсько-української війни

Станом на 25 грудня 2015 року з полону бойовиків було звільнено 2957 осіб, в полоні у бойовиків знаходиться 131 заручник.

Станом на 7 вересня 2017 року протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3138 осіб.

На 25 червня 2018 року всього було звільнено 3244 полонених.

Думаете, на кого их меняли? При чем наши всегда отдавали больше пленных (хотя кто для вас наши - не понятно). Добровольцы говорили (есть множество видеосвидетельств), что брали в плен десятки и сотни граждан РФ, и передавали соответствующим органам. Но почему то власти тогда мало афишировали гражданство. Подозреваю, были какие-то темные договоренности с противником не афишировать гражданство, возможно от этого зависело, состоятся ли обмены вообще – мы можем только гадать. Думаете, на кого их меняли? При чем наши всегда отдавали больше пленных (хотя кто для вас наши - не понятно). Добровольцы говорили (есть множество видеосвидетельств), что брали в плен десятки и сотни граждан РФ, и передавали соответствующим органам. Но почему то власти тогда мало афишировали гражданство. Подозреваю, были какие-то темные договоренности с противником не афишировать гражданство, возможно от этого зависело, состоятся ли обмены вообще – мы можем только гадать.



Украинской википедии верить в этом вопросе - себя не уважать.

Даже она ни одного имени не привела.

Где хотя бы 50 пленных российских военных? Украинской википедии верить в этом вопросе - себя не уважать.Даже она ни одного имени не привела.Где хотя бы 50 пленных российских военных?

А какой википедии в этом вопросе верите вы? московитской. Ну понятно. Украинская ведь для вас чужая и вражеская. Лучше верить россми и их прихвостням - шариям всяческим и странеюа. А какой википедии в этом вопросе верите вы? московитской. Ну понятно. Украинская ведь для вас чужая и вражеская. Лучше верить россми и их прихвостням - шариям всяческим и странеюа. Schmit

Повідомлень: 1134 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 19:48 Re: Політичні дискусії https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html



гуглопереклад





27 КВІТНЯ 2020 Р. - 16:35 CEST

Україна має велике бажання змінити міжнародне сприйняття і перестати сприйматися як жертва. Це нелегко з огляду на нові виклики коронавірусної епідемії та насувається глобальна криза.





Україна не змогла змінити економіку на основі сировини і сильно залежить від зовнішніх ринків. Ця та тривалі затримані реформи модернізації ставлять її перед черговою потенційною економічною кризою. Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк та інші - готові допомогти нам провести реформи, необхідні нашій країні терміново, а також фінансові ресурси, необхідні для обслуговування боргу. Без цього окреслений спектр банкрутства, який занурить Україну в бідність.



Відновлення від банкрутства було б довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і тому ми чекаємо нової програми фінансування від МВФ та Світового банку.



З літа 2019 року, коли Парламент та Уряд були відновлені, ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд. Ми закінчили будувати антикорупційну систему, ми реформували небанківську фінансову систему, ми прийняли понад 100 законів про модернізацію та вдосконалення законодавчої бази, починаємо реформувати застосування закону, працюємо над програмою інвесторів та нашим парламентом Нещодавно ви проголосували за два важливі рішення: захистити банківську систему України від олігархів та відкрити прозорий ринок землі.



Україна - це сільськогосподарська держава, яка має репутацію в Європі. На нашій державній території, найбільшій у Європі, дві третини відповідають родючим сільськогосподарським землям. Сільськогосподарський сектор є основою національної економіки і становить 20% нашого ВВП. Однак Україна є однією з шести країн планети, які ще не відкрили свої сільськогосподарські ринки. Натомість сільськогосподарські землі є фундаментом однієї з багатьох непрозорих галузей нашої економіки, яка утримує мільйони українців у бідності. Ці два історичні закони важливі для українського народу, який заслуговує на економічну стабільність, відкритий, прозорий і справедливий аграрний ринок, а також надійну банківську систему. Ці закони також є хорошим прикладом того, як МВФ, Світовий банк та інші міжнародні партнери України демонструють бажання співпрацювати з нами задля досягнення процвітання, яке поділяють усі українці. Але Україна - це не лише країна, яка просить допомоги, але й країна, яка вже має позитивний досвід боротьби з пандемією коронавірусу, яка може допомогти іншим країнам. Україна допомогла 25 країнам в евакуації своїх громадян з Китаю та відправила групу анестезіологів та доставку медичного алкоголю до Італії.



У ці складні часи Україні потрібна підтримка міжнародних фінансових установ, таких як МВФ та Світовий банк. У розділі міжнародного співробітництва ми вдячні нашим партнерам, Німеччині та Франції, за підтримку мирних ініціатив України. Війна на Сході триває вже шість років, коштувала понад 14 000 життів, перемістила мільйони людей, підірвала нашу економіку і може мати ще більші наслідки в майбутньому.



Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією, країною, яка не спілкувалася з попереднім урядом. Завдяки цьому нам вдалося звільнити 131 ув'язнених співвітчизників і повернути конфісковані кораблі, ми зберегли транзит газу через нашу територію, а також провели зустріч лідерів так званого Нормандського квартету, щоб домовитись про шлях до миру.



У цьому процесі нам важлива підтримка Німеччини та Франції. Європейський Союз підтримує нас у фінансуванні реформ в Україні, інвестує кошти для подолання наслідків війни на Донбасі та підтримує санкції проти Росії за початок цієї війни та її анексію українського півострова Крим. І сьогодні, і в майбутньому нам потрібна ця підтримка. Поки я є президентом, Україна буде надійним міжнародним партнером в усіх відношеннях. Моя мета - побудувати сильну, демократичну та процвітаючу Україну, тому що мій народ заслуговує на краще життя.



Володимир Зеленський - президент України. гуглопереклад27 КВІТНЯ 2020 Р. - 16:35 CESTУкраїна має велике бажання змінити міжнародне сприйняття і перестати сприйматися як жертва. Це нелегко з огляду на нові виклики коронавірусної епідемії та насувається глобальна криза.Україна не змогла змінити економіку на основі сировини і сильно залежить від зовнішніх ринків. Ця та тривалі затримані реформи модернізації ставлять її перед черговою потенційною економічною кризою. Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк та інші - готові допомогти нам провести реформи, необхідні нашій країні терміново, а також фінансові ресурси, необхідні для обслуговування боргу. Без цього окреслений спектр банкрутства, який занурить Україну в бідність.Відновлення від банкрутства було б довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і тому ми чекаємо нової програми фінансування від МВФ та Світового банку.З літа 2019 року, коли Парламент та Уряд були відновлені, ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд. Ми закінчили будувати антикорупційну систему, ми реформували небанківську фінансову систему, ми прийняли понад 100 законів про модернізацію та вдосконалення законодавчої бази, починаємо реформувати застосування закону, працюємо над програмою інвесторів та нашим парламентом Нещодавно ви проголосували за два важливі рішення: захистити банківську систему України від олігархів та відкрити прозорий ринок землі.Україна - це сільськогосподарська держава, яка має репутацію в Європі. На нашій державній території, найбільшій у Європі, дві третини відповідають родючим сільськогосподарським землям. Сільськогосподарський сектор є основою національної економіки і становить 20% нашого ВВП. Однак Україна є однією з шести країн планети, які ще не відкрили свої сільськогосподарські ринки. Натомість сільськогосподарські землі є фундаментом однієї з багатьох непрозорих галузей нашої економіки, яка утримує мільйони українців у бідності. Ці два історичні закони важливі для українського народу, який заслуговує на економічну стабільність, відкритий, прозорий і справедливий аграрний ринок, а також надійну банківську систему. Ці закони також є хорошим прикладом того, як МВФ, Світовий банк та інші міжнародні партнери України демонструють бажання співпрацювати з нами задля досягнення процвітання, яке поділяють усі українці. Але Україна - це не лише країна, яка просить допомоги, але й країна, яка вже має позитивний досвід боротьби з пандемією коронавірусу, яка може допомогти іншим країнам. Україна допомогла 25 країнам в евакуації своїх громадян з Китаю та відправила групу анестезіологів та доставку медичного алкоголю до Італії.У ці складні часи Україні потрібна підтримка міжнародних фінансових установ, таких як МВФ та Світовий банк. У розділі міжнародного співробітництва ми вдячні нашим партнерам, Німеччині та Франції, за підтримку мирних ініціатив України. Війна на Сході триває вже шість років, коштувала понад 14 000 життів, перемістила мільйони людей, підірвала нашу економіку і може мати ще більші наслідки в майбутньому.Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією, країною, яка не спілкувалася з попереднім урядом. Завдяки цьому нам вдалося звільнити 131 ув'язнених співвітчизників і повернути конфісковані кораблі, ми зберегли транзит газу через нашу територію, а також провели зустріч лідерів так званого Нормандського квартету, щоб домовитись про шлях до миру.У цьому процесі нам важлива підтримка Німеччини та Франції. Європейський Союз підтримує нас у фінансуванні реформ в Україні, інвестує кошти для подолання наслідків війни на Донбасі та підтримує санкції проти Росії за початок цієї війни та її анексію українського півострова Крим. І сьогодні, і в майбутньому нам потрібна ця підтримка. Поки я є президентом, Україна буде надійним міжнародним партнером в усіх відношеннях. Моя мета - побудувати сильну, демократичну та процвітаючу Україну, тому що мій народ заслуговує на краще життя.Володимир Зеленський - президент України. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18817 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1259 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5944594559465947 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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