https://elpais.com/internacional/2020-04-27/ucrania-toma-medidas-para-evitar-la-bancarrota.html



27 КВІТНЯ 2020 Р. - 16:35 CEST

Україна має велике бажання змінити міжнародне сприйняття і перестати сприйматися як жертва. Це нелегко з огляду на нові виклики коронавірусної епідемії та насувається глобальна криза.





Україна не змогла змінити економіку на основі сировини і сильно залежить від зовнішніх ринків. Ця та тривалі затримані реформи модернізації ставлять її перед черговою потенційною економічною кризою. Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк та інші - готові допомогти нам провести реформи, необхідні нашій країні терміново, а також фінансові ресурси, необхідні для обслуговування боргу. Без цього окреслений спектр банкрутства, який занурить Україну в бідність.



Відновлення від банкрутства було б довгим і важким. Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і тому ми чекаємо нової програми фінансування від МВФ та Світового банку.



З літа 2019 року, коли Парламент та Уряд були відновлені, ми провели більше реформ, ніж будь-який попередній уряд. Ми закінчили будувати антикорупційну систему, ми реформували небанківську фінансову систему, ми прийняли понад 100 законів про модернізацію та вдосконалення законодавчої бази, починаємо реформувати застосування закону, працюємо над програмою інвесторів та нашим парламентом Нещодавно ви проголосували за два важливі рішення: захистити банківську систему України від олігархів та відкрити прозорий ринок землі.



Україна - це сільськогосподарська держава, яка має репутацію в Європі. На нашій державній території, найбільшій у Європі, дві третини відповідають родючим сільськогосподарським землям. Сільськогосподарський сектор є основою національної економіки і становить 20% нашого ВВП. Однак Україна є однією з шести країн планети, які ще не відкрили свої сільськогосподарські ринки. Натомість сільськогосподарські землі є фундаментом однієї з багатьох непрозорих галузей нашої економіки, яка утримує мільйони українців у бідності. Ці два історичні закони важливі для українського народу, який заслуговує на економічну стабільність, відкритий, прозорий і справедливий аграрний ринок, а також надійну банківську систему. Ці закони також є хорошим прикладом того, як МВФ, Світовий банк та інші міжнародні партнери України демонструють бажання співпрацювати з нами задля досягнення процвітання, яке поділяють усі українці. Але Україна - це не лише країна, яка просить допомоги, але й країна, яка вже має позитивний досвід боротьби з пандемією коронавірусу, яка може допомогти іншим країнам. Україна допомогла 25 країнам в евакуації своїх громадян з Китаю та відправила групу анестезіологів та доставку медичного алкоголю до Італії.



У ці складні часи Україні потрібна підтримка міжнародних фінансових установ, таких як МВФ та Світовий банк. У розділі міжнародного співробітництва ми вдячні нашим партнерам, Німеччині та Франції, за підтримку мирних ініціатив України. Війна на Сході триває вже шість років, коштувала понад 14 000 життів, перемістила мільйони людей, підірвала нашу економіку і може мати ще більші наслідки в майбутньому.



Ми почали шлях до миру, розпочавши діалог з Росією, країною, яка не спілкувалася з попереднім урядом. Завдяки цьому нам вдалося звільнити 131 ув'язнених співвітчизників і повернути конфісковані кораблі, ми зберегли транзит газу через нашу територію, а також провели зустріч лідерів так званого Нормандського квартету, щоб домовитись про шлях до миру.



У цьому процесі нам важлива підтримка Німеччини та Франції. Європейський Союз підтримує нас у фінансуванні реформ в Україні, інвестує кошти для подолання наслідків війни на Донбасі та підтримує санкції проти Росії за початок цієї війни та її анексію українського півострова Крим. І сьогодні, і в майбутньому нам потрібна ця підтримка. Поки я є президентом, Україна буде надійним міжнародним партнером в усіх відношеннях. Моя мета - побудувати сильну, демократичну та процвітаючу Україну, тому що мій народ заслуговує на краще життя.



