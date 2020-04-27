Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 кві, 2020 03:11
Елена8 написав:
туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.
Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 03:11
Елена8 написав:
туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.
Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего.
Libo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 03:11
Елена8 написав:
туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.
Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего.
Libo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 03:29
Libo написав: Елена8 написав:
туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.
Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего.
Не надо ехидничать. Я имела ввиду наших не будут пускать туда даже в туристических целях. А вот и первая ласточка
http://rusjev.net/2020/04/26/italiya-za ... tsa-goda/#
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