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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5945594659475948
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:11

  Елена8 написав:туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.


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Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:11

  Елена8 написав:туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.


Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего. :oops:
Libo
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Повідомлень: 8130
З нами з: 14.11.11
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:11

  Елена8 написав:туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.


Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:29

  Libo написав:
  Елена8 написав:туристов ЕС и США не будут пускать под флагом боязни коронавируса.


Присматривайтесь теперь к нашим, наши тоже бывают ничего. :oops:

Не надо ехидничать. Я имела ввиду наших не будут пускать туда даже в туристических целях. А вот и первая ласточка http://rusjev.net/2020/04/26/italiya-za ... tsa-goda/#
Елена8
 
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