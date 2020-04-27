Libo написав:
Боже, чьё бы мычало!
А ты можешь назвать хоть один всемирно известный фильм или одно всемирно признанное художественное произведение, созданное израильскими кинематографистами и писателями?! За все годы существования Израиля?! Воровать, жульничать и обманывать вы на первом месте в мире. Это мы хорошо знаем. А когда от начала до конца сотворить своё творение, которое было бы понятно и близко человеку в любой точке земного шара, то тут умный Израиль импотент. Только одни вопли и сопли про халакост. Один лауреат Нобелевской премии по литературе Агнон. И тот родом из Украины и вырос в Украине, и написал свои произведения еще до появления Израиля.
Со времен написания Протоколов сионских мудрецов ни одного заслуживающего моего внимания произведения. Написаны отменно. Надо только читать. Полностью снимают все сомнения и вопросы относительно намерений и планов главжиды.
Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.
Для неуча - про израильский кинематограф
Про известного литератора
Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума