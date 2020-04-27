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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5945594659475948
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 07:59

  Libo написав:
  shapo написав:Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?


Боже, чьё бы мычало! :shock:
А ты можешь назвать хоть один всемирно известный фильм или одно всемирно признанное художественное произведение, созданное израильскими кинематографистами и писателями?! За все годы существования Израиля?! Воровать, жульничать и обманывать вы на первом месте в мире. Это мы хорошо знаем. А когда от начала до конца сотворить своё творение, которое было бы понятно и близко человеку в любой точке земного шара, то тут умный Израиль импотент. Только одни вопли и сопли про халакост. :lol: Один лауреат Нобелевской премии по литературе Агнон. И тот родом из Украины и вырос в Украине, и написал свои произведения еще до появления Израиля.
Со времен написания Протоколов сионских мудрецов ни одного заслуживающего моего внимания произведения. 8) Написаны отменно. Надо только читать. Полностью снимают все сомнения и вопросы относительно намерений и планов главжиды. :P

Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.
Для неуча - про израильский кинематограф https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/C ... inema.aspx
Про известного литератора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81

Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума
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shapo
 
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