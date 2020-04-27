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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5945594659475948 Додано: Вів 28 кві, 2020 07:59 Libo написав: shapo написав: Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы? Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?



Боже, чьё бы мычало!

А ты можешь назвать хоть один всемирно известный фильм или одно всемирно признанное художественное произведение, созданное израильскими кинематографистами и писателями?! За все годы существования Израиля?! Воровать, жульничать и обманывать вы на первом месте в мире. Это мы хорошо знаем. А когда от начала до конца сотворить своё творение, которое было бы понятно и близко человеку в любой точке земного шара, то тут умный Израиль импотент. Только одни вопли и сопли про халакост. Один лауреат Нобелевской премии по литературе Агнон. И тот родом из Украины и вырос в Украине, и написал свои произведения еще до появления Израиля.

Со времен написания Протоколов сионских мудрецов ни одного заслуживающего моего внимания произведения. Написаны отменно. Надо только читать. Полностью снимают все сомнения и вопросы относительно намерений и планов главжиды. Боже, чьё бы мычало!А ты можешь назвать хоть один всемирно известный фильм или одно всемирно признанное художественное произведение, созданное израильскими кинематографистами и писателями?! За все годы существования Израиля?! Воровать, жульничать и обманывать вы на первом месте в мире. Это мы хорошо знаем. А когда от начала до конца сотворить своё творение, которое было бы понятно и близко человеку в любой точке земного шара, то тут умный Израиль импотент. Только одни вопли и сопли про халакост.Один лауреат Нобелевской премии по литературе Агнон. И тот родом из Украины и вырос в Украине, и написал свои произведения еще до появления Израиля.Со времен написания Протоколов сионских мудрецов ни одного заслуживающего моего внимания произведения.Написаны отменно. Надо только читать. Полностью снимают все сомнения и вопросы относительно намерений и планов главжиды.

Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.

Для неуча - про израильский кинематограф https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/C ... inema.aspx

Про известного литератора

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81



Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.Для неуча - про израильский кинематографПро известного литератораНазови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3304 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5945594659475948 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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