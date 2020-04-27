Додано: Вів 28 кві, 2020 08:58

Libo написав: shapo написав: Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.

Для неуча - про израильский кинематограф https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/C ... inema.aspx

Про известного литератора

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81



Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.Для неуча - про израильский кинематографПро известного литератораНазови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума



Насмешил про израильский кинематогроф. Хоть что-то из этого вашего г. в мире прозвучало? Ты хоть что-то из этого г. сам до конца смог досмотреть? Хлам. Уровень Казахфильма, только с пейсами, а вместо тюбетеек ваши дурацкие котелки.

Что касется Оза. Ну да, известный публицист. Знаешь, что он сказал о евреях? Цитирую: евреи-поселенцы — вооружённые гангстерские банды, преступники против человечества, садисты, погромщики и убийцы ...

Антисемиты и арабы за эти золотые слова сразу выдвинули его на Нобелевскую премию. Но сионисты задвинули, скрепя сердце отдав эту премию его конкурентке - немке....

Вот и весь шум вокруг вашей литературы... литературы страны "преступников против человечества, садистов, погромщиков и убийц ..." (с)Амос Оз, еврей, сионист.



Насмешил про израильский кинематогроф. Хоть что-то из этого вашего г. в мире прозвучало? Ты хоть что-то из этого г. сам до конца смог досмотреть? Хлам. Уровень Казахфильма, только с пейсами, а вместо тюбетеек ваши дурацкие котелки.Что касется Оза. Ну да, известный публицист. Знаешь, что он сказал о евреях? Цитирую: евреи-поселенцы — вооружённые гангстерские банды, преступники против человечества, садисты, погромщики и убийцы ...Антисемиты и арабы за эти золотые слова сразу выдвинули его на Нобелевскую премию. Но сионисты задвинули, скрепя сердце отдав эту премию его конкурентке - немке....Вот и весь шум вокруг вашей литературы... литературы страны "преступников против человечества, садистов, погромщиков и убийц ..." (с)Амос Оз, еврей, сионист.

То, что Амос Оз был левак топящий за арабов обшеизвестно, ты тут в очередной раз истину не открыл, но речь идёт о литературных премиях.Назови украинских писателей такого уровня топяших за Россию.Про кинематограф ещё смешнее.Я тебе привёл награды израильских фильмов за рубежом. Приведи что получили Кузяки и Толоки сделанные только для распила бюджета.Один только "Вальс с Баширом" можно сравнить с советским "Ежиком в тумане" не говоря о триллерах и сериалах вовсе не о датишныхPS Патриоты-порохоботы в очередной раз когда нечего ответить на элементарный вопрос о пленных российских военнослужащих в длящейся 6 лет войне переключаются на другую страну с оскорблением других народов.Убогий патриот любящий родину издалека как и большинство украинских патриотов, ну перестань ты рассказывать о стране за 72 года сделавший огромный скачок во всех областях, в т.ч. с помощью граждан вытолканных из своей страны такими "патриотами" как ты.Рассказывай о достижениях Украины за последние 30 лет правления таких как ты, естественно, если будет что рассказать кроме того что вам мешают евреи, русские и пр.