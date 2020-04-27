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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5945594659475948
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 07:59

  Libo написав:
  shapo написав:Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?


Боже, чьё бы мычало! :shock:
А ты можешь назвать хоть один всемирно известный фильм или одно всемирно признанное художественное произведение, созданное израильскими кинематографистами и писателями?! За все годы существования Израиля?! Воровать, жульничать и обманывать вы на первом месте в мире. Это мы хорошо знаем. А когда от начала до конца сотворить своё творение, которое было бы понятно и близко человеку в любой точке земного шара, то тут умный Израиль импотент. Только одни вопли и сопли про халакост. :lol: Один лауреат Нобелевской премии по литературе Агнон. И тот родом из Украины и вырос в Украине, и написал свои произведения еще до появления Израиля.
Со времен написания Протоколов сионских мудрецов ни одного заслуживающего моего внимания произведения. 8) Написаны отменно. Надо только читать. Полностью снимают все сомнения и вопросы относительно намерений и планов главжиды. :P

Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.
Для неуча - про израильский кинематограф https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/C ... inema.aspx
Про известного литератора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81

Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:37

  shapo написав:Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.
Для неуча - про израильский кинематограф https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/C ... inema.aspx
Про известного литератора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81

Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума


Насмешил про израильский кинематогроф. Хоть что-то из этого вашего г. в мире прозвучало? Ты хоть что-то из этого г. сам до конца смог досмотреть? Хлам. Уровень Казахфильма, только с пейсами, а вместо тюбетеек ваши дурацкие котелки.
Что касется Оза. Ну да, известный публицист. Знаешь, что он сказал о евреях? Цитирую: евреи-поселенцы — вооружённые гангстерские банды, преступники против человечества, садисты, погромщики и убийцы ...
Антисемиты и арабы за эти золотые слова сразу выдвинули его на Нобелевскую премию. Но сионисты задвинули, скрепя сердце отдав эту премию его конкурентке - немке.... :(
Вот и весь шум вокруг вашей литературы... литературы страны "преступников против человечества, садистов, погромщиков и убийц ..." (с)Амос Оз, еврей, сионист.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:58

  Libo написав:
  shapo написав:Опять вылезло это антисемитское недоразумение не имеющее понятия ни о чем, но везде вещающее надувая щеки.
Для неуча - про израильский кинематограф https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/C ... inema.aspx
Про известного литератора
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D1%81

Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума


Насмешил про израильский кинематогроф. Хоть что-то из этого вашего г. в мире прозвучало? Ты хоть что-то из этого г. сам до конца смог досмотреть? Хлам. Уровень Казахфильма, только с пейсами, а вместо тюбетеек ваши дурацкие котелки.
Что касется Оза. Ну да, известный публицист. Знаешь, что он сказал о евреях? Цитирую: евреи-поселенцы — вооружённые гангстерские банды, преступники против человечества, садисты, погромщики и убийцы ...
Антисемиты и арабы за эти золотые слова сразу выдвинули его на Нобелевскую премию. Но сионисты задвинули, скрепя сердце отдав эту премию его конкурентке - немке.... :(
Вот и весь шум вокруг вашей литературы... литературы страны "преступников против человечества, садистов, погромщиков и убийц ..." (с)Амос Оз, еврей, сионист.

:lol: :lol: :lol:

То, что Амос Оз был левак топящий за арабов обшеизвестно, ты тут в очередной раз истину не открыл, но речь идёт о литературных премиях.Назови украинских писателей такого уровня топяших за Россию.
Про кинематограф ещё смешнее.
Я тебе привёл награды израильских фильмов за рубежом. Приведи что получили Кузяки и Толоки сделанные только для распила бюджета.
Один только "Вальс с Баширом" можно сравнить с советским "Ежиком в тумане" не говоря о триллерах и сериалах вовсе не о датишных
PS Патриоты-порохоботы в очередной раз когда нечего ответить на элементарный вопрос о пленных российских военнослужащих в длящейся 6 лет войне переключаются на другую страну с оскорблением других народов.
Убогий патриот любящий родину издалека как и большинство украинских патриотов, ну перестань ты рассказывать о стране за 72 года сделавший огромный скачок во всех областях, в т.ч. с помощью граждан вытолканных из своей страны такими "патриотами" как ты.
Рассказывай о достижениях Украины за последние 30 лет правления таких как ты, естественно, если будет что рассказать кроме того что вам мешают евреи, русские и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:51

  shapo написав:Наплел чуши хотя в твоем же источнике указано 25 российских военнослужащих побывавших в плену в Украине за 6 лет войны, 25,Карл

Російські військовослужбовці, що потрапили в полон у російсько-українській війні (з 2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... D0%B7_2014)

Ну 25 официально известных военослужащих РФ, побывавших в плену за 6 лет войны. Это те, что со всеми доккументами, отпускники и заблудившиеся, не ихтамнеты. О чем это по вашему говорит? Какой ваш вывод?
Schmit
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