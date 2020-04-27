Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Можете, патриоты - порохоботы, назвать что-нибудь стоящее в кинематографе и литературе созданное за эти годы?
Боже, чьё бы мычало! А ты можешь назвать хоть один всемирно известный фильм или одно всемирно признанное художественное произведение, созданное израильскими кинематографистами и писателями?! За все годы существования Израиля?! Воровать, жульничать и обманывать вы на первом месте в мире. Это мы хорошо знаем. А когда от начала до конца сотворить своё творение, которое было бы понятно и близко человеку в любой точке земного шара, то тут умный Израиль импотент. Только одни вопли и сопли про халакост. Один лауреат Нобелевской премии по литературе Агнон. И тот родом из Украины и вырос в Украине, и написал свои произведения еще до появления Израиля. Со времен написания Протоколов сионских мудрецов ни одного заслуживающего моего внимания произведения. Написаны отменно. Надо только читать. Полностью снимают все сомнения и вопросы относительно намерений и планов главжиды.
Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума
Насмешил про израильский кинематогроф. Хоть что-то из этого вашего г. в мире прозвучало? Ты хоть что-то из этого г. сам до конца смог досмотреть? Хлам. Уровень Казахфильма, только с пейсами, а вместо тюбетеек ваши дурацкие котелки. Что касется Оза. Ну да, известный публицист. Знаешь, что он сказал о евреях? Цитирую: евреи-поселенцы — вооружённые гангстерские банды, преступники против человечества, садисты, погромщики и убийцы ... Антисемиты и арабы за эти золотые слова сразу выдвинули его на Нобелевскую премию. Но сионисты задвинули, скрепя сердце отдав эту премию его конкурентке - немке.... Вот и весь шум вокруг вашей литературы... литературы страны "преступников против человечества, садистов, погромщиков и убийц ..." (с)Амос Оз, еврей, сионист.
Назови что-нибудь подобное из украинского за последние 30 лет, любитель фальшивки и лже-пророк этого форума
Насмешил про израильский кинематогроф. Хоть что-то из этого вашего г. в мире прозвучало? Ты хоть что-то из этого г. сам до конца смог досмотреть? Хлам. Уровень Казахфильма, только с пейсами, а вместо тюбетеек ваши дурацкие котелки. Что касется Оза. Ну да, известный публицист. Знаешь, что он сказал о евреях? Цитирую: евреи-поселенцы — вооружённые гангстерские банды, преступники против человечества, садисты, погромщики и убийцы ... Антисемиты и арабы за эти золотые слова сразу выдвинули его на Нобелевскую премию. Но сионисты задвинули, скрепя сердце отдав эту премию его конкурентке - немке.... Вот и весь шум вокруг вашей литературы... литературы страны "преступников против человечества, садистов, погромщиков и убийц ..." (с)Амос Оз, еврей, сионист.
То, что Амос Оз был левак топящий за арабов обшеизвестно, ты тут в очередной раз истину не открыл, но речь идёт о литературных премиях.Назови украинских писателей такого уровня топяших за Россию. Про кинематограф ещё смешнее. Я тебе привёл награды израильских фильмов за рубежом. Приведи что получили Кузяки и Толоки сделанные только для распила бюджета. Один только "Вальс с Баширом" можно сравнить с советским "Ежиком в тумане" не говоря о триллерах и сериалах вовсе не о датишных PS Патриоты-порохоботы в очередной раз когда нечего ответить на элементарный вопрос о пленных российских военнослужащих в длящейся 6 лет войне переключаются на другую страну с оскорблением других народов. Убогий патриот любящий родину издалека как и большинство украинских патриотов, ну перестань ты рассказывать о стране за 72 года сделавший огромный скачок во всех областях, в т.ч. с помощью граждан вытолканных из своей страны такими "патриотами" как ты. Рассказывай о достижениях Украины за последние 30 лет правления таких как ты, естественно, если будет что рассказать кроме того что вам мешают евреи, русские и пр.
Ну 25 официально известных военослужащих РФ, побывавших в плену за 6 лет войны. Это те, что со всеми доккументами, отпускники и заблудившиеся, не ихтамнеты. О чем это по вашему говорит? Какой ваш вывод?