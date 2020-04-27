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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:51
freeze написав: 19yuriy91 написав:
но это не отменяет и присутствие в разное время и в разных кол-вах росвояк.
Росвояки как армейская структура появлялись в период обострений.
Нет никакого смысла держать на передовой свои подразделения, кроме небольшого количества командного состава.
Росармия стоит с той стороны у границы, через 2-3 часа может быть на передовой, если им прикажут.
именно так
я ж и указал -
особенно, когда нет обострений.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:55
shapo написав:
Вывод один, российская армия не воюет в том виде как написал очередной "разоблачитель".
Руководство было и есть из российской армии,поставки оружия были и есть, но воюют в основном граждане ДНР-ЛНР
Короче говоря, активное участие в войне принимает (в каком виде - вопрос другой), соответственно, является стороной конфликта. Хорошо, хоть это вы понимаете.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:12
Я так и не понял, причем здесь кинематограф Израиля?
Да, shapo
- еврей, но украинский же еврей, а не израильский.
Если Libo
хотел оскорбить shapo
за его происхождение (чем он регулярно, кстати, и занимается), то спросить он должен был о роли евреев в кинематографе, а не израильском кино. И тут бы ему пришлось несладко, потому что Голливудская киноиндустрия де-факто построена евреями
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:17
prodigy написав: Xenon написав:
Кабмин запретил ездить за границу на заработки
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
это новый вид бизнеса...рабов (простите, рабочих) будут продавать...официально
хотите наших рабов...платите взнос в пенсионный фонд Украины
все логично, у нас не наполняется ПФУ, потому что наши работают не у нас
Это новая, самая главная реформа?
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