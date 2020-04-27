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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5946594759485949
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:51

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:но это не отменяет и присутствие в разное время и в разных кол-вах росвояк.


Росвояки как армейская структура появлялись в период обострений.

Нет никакого смысла держать на передовой свои подразделения, кроме небольшого количества командного состава.
Росармия стоит с той стороны у границы, через 2-3 часа может быть на передовой, если им прикажут.


именно так
я ж и указал -
особенно, когда нет обострений.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:55

  shapo написав:Вывод один, российская армия не воюет в том виде как написал очередной "разоблачитель".
Руководство было и есть из российской армии,поставки оружия были и есть, но воюют в основном граждане ДНР-ЛНР

Короче говоря, активное участие в войне принимает (в каком виде - вопрос другой), соответственно, является стороной конфликта. Хорошо, хоть это вы понимаете.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:12

Я так и не понял, причем здесь кинематограф Израиля? :roll: Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский.

Если Libo хотел оскорбить shapo за его происхождение (чем он регулярно, кстати, и занимается), то спросить он должен был о роли евреев в кинематографе, а не израильском кино. И тут бы ему пришлось несладко, потому что Голливудская киноиндустрия де-факто построена евреями
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:17

  prodigy написав:
  Xenon написав:

Кабмин запретил ездить за границу на заработки


Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.

Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.

Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.

"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.

По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.


это новый вид бизнеса...рабов (простите, рабочих) будут продавать...официально :!:

хотите наших рабов...платите взнос в пенсионный фонд Украины
все логично, у нас не наполняется ПФУ, потому что наши работают не у нас


Это новая, самая главная реформа? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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