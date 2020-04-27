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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5946594759485949 Додано: Вів 28 кві, 2020 11:51 freeze написав: 19yuriy91 написав: но это не отменяет и присутствие в разное время и в разных кол-вах росвояк. но это не отменяет и присутствие в разное время и в разных кол-вах росвояк.



Росвояки как армейская структура появлялись в период обострений.



Нет никакого смысла держать на передовой свои подразделения, кроме небольшого количества командного состава.

Росармия стоит с той стороны у границы, через 2-3 часа может быть на передовой, если им прикажут. Росвояки как армейская структура появлялись в период обострений.Нет никакого смысла держать на передовой свои подразделения, кроме небольшого количества командного состава.Росармия стоит с той стороны у границы, через 2-3 часа может быть на передовой, если им прикажут.



именно так

я ж и указал - особенно, когда нет обострений. именно такя ж и указал - 19yuriy91 Повідомлень: 2622 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 11:55 shapo написав: Вывод один, российская армия не воюет в том виде как написал очередной "разоблачитель".

Руководство было и есть из российской армии,поставки оружия были и есть, но воюют в основном граждане ДНР-ЛНР Вывод один, российская армия не воюет в том виде как написал очередной "разоблачитель".Руководство было и есть из российской армии,поставки оружия были и есть, но воюют в основном граждане ДНР-ЛНР

Короче говоря, активное участие в войне принимает (в каком виде - вопрос другой), соответственно, является стороной конфликта. Хорошо, хоть это вы понимаете. Короче говоря, активное участие в войне принимает (в каком виде - вопрос другой), соответственно, является стороной конфликта. Хорошо, хоть это вы понимаете. Schmit

Повідомлень: 1140 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 12:12 Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский.



Если Libo хотел оскорбить shapo за его происхождение (чем он регулярно, кстати, и занимается), то спросить он должен был о роли евреев в кинематографе, а не израильском кино. И тут бы ему пришлось несладко, потому что Голливудская киноиндустрия де-факто построена евреями Я так и не понял, причем здесь кинематограф Израиля?Да,- еврей, но украинский же еврей, а не израильский.Еслихотел оскорбитьза его происхождение (чем он регулярно, кстати, и занимается), то спросить он должен был о роли евреев в кинематографе, а не израильском кино. И тут бы ему пришлось несладко, потому что Голливудская киноиндустрия де-факто построена евреями zРадио

Повідомлень: 5416 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 12:17 prodigy написав: Xenon написав:

Кабмин запретил ездить за границу на заработки





Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.



Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.



Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.



"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.



По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.





это новый вид бизнеса...рабов (простите, рабочих) будут продавать...официально



хотите наших рабов...платите взнос в пенсионный фонд Украины

все логично, у нас не наполняется ПФУ, потому что наши работают не у нас это новый вид бизнеса...рабов (простите, рабочих) будут продавать...официальнохотите наших рабов...платите взнос в пенсионный фонд Украинывсе логично, у нас не наполняется ПФУ, потому что наши работают не у нас



Это новая, самая главная реформа? Это новая, самая главная реформа?

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Повідомлень: 2637 З нами з: 22.12.16 Подякував: 181 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 14:18 zРадио написав: Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення

2 На мою думку

а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України

б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина

в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави

г - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення2 На мою думкуа - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства Україниб - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянинав - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Державиг - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22569 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 15:39 budivelnik написав: zРадио написав: Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення

2 На мою думку

а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України

б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина

в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави

г - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення2 На мою думкуа - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства Україниб - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянинав - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Державиг - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах

тобто зробити як це було в республіках Прибалтики тобто зробити як це було в республіках Прибалтики Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18836 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 15:52 budivelnik написав: 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення

1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення



Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.



Плюс еще пару диалектических замечаний:

1) замалчивание проблем не равно работе в интересах Украины;

2) акцентирование на проблемах не равно работе на врага;

3) поддержка со стороны Запада не равно правильности действий украинской власти. Каждое отдельное событие должно рассматриваться с позиции национальных интересов. А национальные интересы - это общественный консенсус граждан Украины Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.Плюс еще пару диалектических замечаний:1) замалчивание проблем не равно работе в интересах Украины;2) акцентирование на проблемах не равно работе на врага;3) поддержка со стороны Запада не равно правильности действий украинской власти. Каждое отдельное событие должно рассматриваться с позиции национальных интересов. А национальные интересы - это общественный консенсус граждан Украины Востаннє редагувалось zРадио в Вів 28 кві, 2020 15:54, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 5416 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 15:53 flyman написав: budivelnik написав: zРадио написав: Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення

2 На мою думку

а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України

б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина

в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави

г - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення2 На мою думкуа - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства Україниб - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянинав - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Державиг - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах

тобто зробити як це було в республіках Прибалтики тобто зробити як це було в республіках Прибалтики



Насправді і у нас якби так зразу зробили - все було б інакше ...

Зразу - важко сказати , а зараз то точно краще ... Навіть росіяни , що там живуть - плачуть , страждають , але нікуди не рипаються ... Насправді і у нас якби так зразу зробили - все було б інакше ...Зразу - важко сказати , а зараз то точно краще ... Навіть росіяни , що там живуть - плачуть , страждають , але нікуди не рипаються ... Puente Повідомлень: 2992 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 15:58 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення

1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення



Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.



Плюс еще пару диалектических замечаний:

1) замалчивание проблем не равно работе в интересах Украины;

2) акцентирование на проблемах не равно работе на врага;

3) поддержка со стороны Запада не равно правильности действий украинской власти. Каждое отдельное событие должно рассматриваться с позицией национальных интересов. А национальные интерес - это общественный консенсус граждан Украины Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.Плюс еще пару диалектических замечаний:1) замалчивание проблем не равно работе в интересах Украины;2) акцентирование на проблемах не равно работе на врага;3) поддержка со стороны Запада не равно правильности действий украинской власти. Каждое отдельное событие должно рассматриваться с позицией национальных интересов. А национальные интерес - это общественный консенсус граждан Украины



Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ... Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ... Puente Повідомлень: 2992 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5946594759485949 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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