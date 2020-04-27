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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:51
freeze написав: 19yuriy91 написав:
но это не отменяет и присутствие в разное время и в разных кол-вах росвояк.
Росвояки как армейская структура появлялись в период обострений.
Нет никакого смысла держать на передовой свои подразделения, кроме небольшого количества командного состава.
Росармия стоит с той стороны у границы, через 2-3 часа может быть на передовой, если им прикажут.
именно так
я ж и указал -
особенно, когда нет обострений.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:55
shapo написав:
Вывод один, российская армия не воюет в том виде как написал очередной "разоблачитель".
Руководство было и есть из российской армии,поставки оружия были и есть, но воюют в основном граждане ДНР-ЛНР
Короче говоря, активное участие в войне принимает (в каком виде - вопрос другой), соответственно, является стороной конфликта. Хорошо, хоть это вы понимаете.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:12
Я так и не понял, причем здесь кинематограф Израиля?
Да, shapo
- еврей, но украинский же еврей, а не израильский.
Если Libo
хотел оскорбить shapo
за его происхождение (чем он регулярно, кстати, и занимается), то спросить он должен был о роли евреев в кинематографе, а не израильском кино. И тут бы ему пришлось несладко, потому что Голливудская киноиндустрия де-факто построена евреями
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:17
prodigy написав: Xenon написав:
Кабмин запретил ездить за границу на заработки
Наземным путем можно добраться в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию, однако только в случае посещения родственников.
Правительство временно запретило рабочие поездки за границу для украинцев, о чем рассказал посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск, пишет ERR.
Отмечается, что выехать через наземные пункты пропуска удастся только для встречи с родственниками, живущими в Евросоюзе.
"Финляндия хотела ввезти сезонных работников, в общей сложности 14 тыс. человек. Были долгие переговоры, и в конце концов Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают", - заявил Кууск.
По словам посла, уехать можно, если в конкретной стране ЕС есть родня. Наземные пункты пропуска позволяют выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию.
это новый вид бизнеса...рабов (простите, рабочих) будут продавать...официально
хотите наших рабов...платите взнос в пенсионный фонд Украины
все логично, у нас не наполняется ПФУ, потому что наши работают не у нас
Это новая, самая главная реформа?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:18
zРадио написав:
Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский.
1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
2 На мою думку
а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України
б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина
в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави
г - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:39
budivelnik написав: zРадио написав:
Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский.
1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
2 На мою думку
а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України
б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина
в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави
г - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах
тобто зробити як це було в республіках Прибалтики
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:52
budivelnik написав:
1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
Плюс еще пару диалектических замечаний:
1) замалчивание проблем не равно работе в интересах Украины;
2) акцентирование на проблемах не равно работе на врага;
3) поддержка со стороны Запада не равно правильности действий украинской власти. Каждое отдельное событие должно рассматриваться с позиции национальных интересов. А национальные интересы - это общественный консенсус граждан Украины
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 28 кві, 2020 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:53
flyman написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский.
1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
2 На мою думку
а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України
б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина
в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави
г - не громадянин України не повинен мати права обирати/обиратись/служити в силових структурах
тобто зробити як це було в республіках Прибалтики
Насправді і у нас якби так зразу зробили - все було б інакше ...
Зразу - важко сказати , а зараз то точно краще ... Навіть росіяни , що там живуть - плачуть , страждають , але нікуди не рипаються ...
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:58
zРадио написав: budivelnik написав:
1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
Плюс еще пару диалектических замечаний:
1) замалчивание проблем не равно работе в интересах Украины;
2) акцентирование на проблемах не равно работе на врага;
3) поддержка со стороны Запада не равно правильности действий украинской власти. Каждое отдельное событие должно рассматриваться с позицией национальных интересов. А национальные интерес - это общественный консенсус граждан Украины
Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...
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