Додано: Вів 28 кві, 2020 15:39

budivelnik написав: zРадио написав: Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. Да, shapo - еврей, но украинский же еврей, а не израильский. 1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення

2 На мою думку

а - якщо людина проживає в Україні,але діє в інтересах іншої Держави -це повинно бути підставою для позбавлення громадянства України

б - не громадянин України може проживати в Україні і мати на території України якусь власність ,але при цьому податкові ставки за цю власність для не громадянина повинні бути вищими ніж для громадянина

в - не громадянин України не має права в Україні відстоювати інтереси іншої Держави

тобто зробити як це було в республіках Прибалтики

