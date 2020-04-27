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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5948594959505951> Додано: Вів 28 кві, 2020 16:28 zРадио написав: Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус. Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы? А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы? Schmit

Повідомлень: 1141 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 16:33 Schmit написав: zРадио написав: Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус. Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы? А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?

нє, то всьо зло, а Шарік добро

чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих нє, то всьо зло, а Шарік доброчергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18837 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 16:36 Schmit написав: zРадио написав: Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус. Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы? А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?

Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д. Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3310 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 16:42 flyman написав: нє, то всьо зло, а Шарік добро

чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих нє, то всьо зло, а Шарік доброчергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих

Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные.

А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные.А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3310 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 16:42 Schmit написав: zРадио написав: Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус. Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы? А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?



Ты неправильно меня понял. Порохоботы - это просто самая пассионарная группа, не являющаяся ни главным злом, ни главным добром. Ни одна группа не должна и не может себя считать единственно правильной Украиной Ты неправильно меня понял. Порохоботы - это просто самая пассионарная группа, не являющаяся ни главным злом, ни главным добром. Ни одна группа не должна и не может себя считать единственно правильной Украиной zРадио

Повідомлень: 5420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 16:46 Puente написав:

Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ... Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...



Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы zРадио

Повідомлень: 5420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 17:03 shapo написав: Schmit написав: zРадио написав: Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус. Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы? А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?

Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д. Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д.



Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей zРадио

Повідомлень: 5420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 17:04 zРадио написав: Puente написав:

Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ... Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...



Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы



Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?

Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність .

Традиційні вибори тим більше не проходять - он наша Рада типовий приклад . Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність .Традиційні вибори тим більше не проходять - он наша Рада типовий приклад . Puente Повідомлень: 2994 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09 Puente написав: Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?

Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність



Твое предложение тоже не работает. Потому что как раз попытки групп людей взять ответственость в незаконный способ и прекращали короткие периоды стабильной и местами благополучной жизни.



Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.

Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...



В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года Твое предложение тоже не работает. Потому что как раз попытки групп людей взять ответственость в незаконный способ и прекращали короткие периоды стабильной и местами благополучной жизни.Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года zРадио

Повідомлень: 5420 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 17:24 zРадио написав:

В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года

+ отсутствие механизма импичмента, отзыва депутатов.



но проблема ещё и в самом качестве предлагаемого для выбора материала.

и за 30 лет так и не созданы партии с идеологиями + отсутствие механизма импичмента, отзыва депутатов.но проблема ещё и в самом качестве предлагаемого для выбора материала.и за 30 лет так и не созданы партии с идеологиями 19yuriy91 Повідомлень: 2625 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5948594959505951> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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