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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:28
zРадио написав:
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:33
Schmit написав: zРадио написав:
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?
нє, то всьо зло, а Шарік добро
чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:36
Schmit написав: zРадио написав:
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?
Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:42
flyman написав:
нє, то всьо зло, а Шарік добро
чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих
Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные.
А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:42
Schmit написав: zРадио написав:
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?
Ты неправильно меня понял. Порохоботы - это просто самая пассионарная группа, не являющаяся ни главным злом, ни главным добром. Ни одна группа не должна и не может себя считать единственно правильной Украиной
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Додано: Вів 28 кві, 2020 16:46
Puente написав:
Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...
Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:03
shapo написав: Schmit написав: zРадио написав:
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?
Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д.
Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:04
zРадио написав: Puente написав:
Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...
Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы
Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?
Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність .
Традиційні вибори тим більше не проходять - он наша Рада типовий приклад .
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09
Puente написав:
Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?
Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність
Твое предложение тоже не работает. Потому что как раз попытки групп людей взять ответственость в незаконный способ и прекращали короткие периоды стабильной и местами благополучной жизни.
Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.
Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...
В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:24
zРадио написав:
В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года
+ отсутствие механизма импичмента, отзыва депутатов.
но проблема ещё и в самом качестве предлагаемого для выбора материала.
и за 30 лет так и не созданы партии с идеологиями
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