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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5948594959505951>
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:28

  zРадио написав:Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:33

  Schmit написав:
  zРадио написав:Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?

нє, то всьо зло, а Шарік добро
чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:36

  Schmit написав:
  zРадио написав:Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?

Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:42

  flyman написав:нє, то всьо зло, а Шарік добро
чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих

Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные.
А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:42

  Schmit написав:
  zРадио написав:Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?


Ты неправильно меня понял. Порохоботы - это просто самая пассионарная группа, не являющаяся ни главным злом, ни главным добром. Ни одна группа не должна и не может себя считать единственно правильной Украиной
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:46

  Puente написав:
Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...


Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:03

  shapo написав:
  Schmit написав:
  zРадио написав:Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

А почему для вас порохоботы - главное зло в Украине сегодня, а не медведчуки, бойки, рабиновичи, кивы и прочие откровенные антиукраинские силы?

Хоть вопрос и не ко мне, но отвечу - именно при нем достиг пика процесс запущенный при Ющенко о том, что есть правильные и неправильные украинцы, Про-и анти украинская позиция в зависимости от того насколько ты поддерживаешь его линию которая была и ошибочна, и часто преступная, тупое преклонение перед Европой и США и откровенная сдача интересов страны ради лозунгов и т. д.


Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:04

  zРадио написав:
  Puente написав:
Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...


Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы


Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?
Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність .
Традиційні вибори тим більше не проходять - он наша Рада типовий приклад .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:09

  Puente написав:Працює тільки в стабільних благополичних періодах життя . Ми в такому знаходимося ?
Тому не підходить . Повинна група людей публічно взяти на себе відповідальність


Твое предложение тоже не работает. Потому что как раз попытки групп людей взять ответственость в незаконный способ и прекращали короткие периоды стабильной и местами благополучной жизни.

Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.
Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...

В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:24

  zРадио написав:
В качестве выхода мне видится уменьшение длительности каденций, чтобы общество могло подтверждать, либо отказываться от своего выбора не каждые 4-5 лет, а каждые 2-3 года

+ отсутствие механизма импичмента, отзыва депутатов.

но проблема ещё и в самом качестве предлагаемого для выбора материала.
и за 30 лет так и не созданы партии с идеологиями
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