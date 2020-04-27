Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ранее этот человек был известен только как высокопоставленный сотрудник ФСБ "Владимир Иванович" - им оказался генерал-полковник Андрей Бурлака, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ. Об этом заявили расследователи The Insider и Bellingcat, а параллельно с ними и русская служба ВВС.
"Внутренний конфликт", а так же "их там нет"
Насколько хватает моих pesikot'овских мозгов, то в БУК любого просто шахтёра или тракториста не посадишь. Должны быть специально обученные военные
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению с мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.
С первого мая власти Венесуэлы увеличат размер минимальной зарплаты до 400 тысяч боливаров или $2,34. ... Известно, что в настоящее время минимальная зарплата в стране составляет 250 тысяч боливаров или $1,46.
Вот к чему приводит ничем не сдерживаемый популизм Иметь кучу нефти под ногами и жить хуже Африки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста. Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...
Вот на такой вот ретрансляции рашкинской пропаганды вы и прокалываетесь.
Ниче так рашкинская пропаганда - обвиняющая рашку во внешней агрессии против Украины )) Ты если тулишь что-то из порохоботской методички, то делай поправку хотя бы уровень форума. Все-таки не цензор...
А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4
flyman написав:нє, то всьо зло, а Шарік добро чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих
Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные. А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него
Образованные ? Шарик откровенно врёт и наслаждается своим враньём
История с Вуйчичем очень показательна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
Интересы zRadio не равно интересам Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Puente написав: Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...
Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы
Прошли выборы, выбрали кловуна в президенты и моносброд в Верховну Раду. Представили интересы.
Выборы - это не только пришёл на участок и поставил галочку. А и нести ответственность за свой выбор.
Так что, теперь не надо "стыдливо натягивать юбочку на коленки на приеме у венеролога" и называть "порохоботом" каждого, кто описывает к чему привёл такой выбор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные. А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него
Образованные ? Шарик откровенно врёт и наслаждается своим враньём
История с Вуйчичем очень показательна
1) У тебя есть другие данные по демографическому и образовательном составу проголосовавших за партию Шария? Приведи их 2) Расскажи чем закончилась история с Вуйчичем, а про вранье это о тебе, шаромыжник
zРадио написав:Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста. Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...
Вот на такой вот ретрансляции рашкинской пропаганды вы и прокалываетесь.
Ниче так рашкинская пропаганда - обвиняющая рашку во внешней агрессии против Украины ))
Ты не обвинил РФ в агрессии, не петляй. Ты сказал, что Майдан создал окно для агрессии. У тебя причина - Майдан, а следствие - агрессия. Вот тут и ретратрансляция пропаганды РФ. А вот медалька за "освобождение" Крыма датируется с 20.02, когда ещё вполне Янукович был Хотя и паковал уже чемоданы
zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4