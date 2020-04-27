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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 59495950595159525953>
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:24

  zРадио написав:Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.
Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...


Вот на такой вот ретрансляции рашкинской пропаганды вы и прокалываетесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:47

Ітогі подвєдьом. 2020-04-28

Ітогі подвєдьом. 2020-04-28

1) Дело МН17: расследователи назвали высокопоставленного чиновника ФСБ ответственным за поставку "Бука" на Донбасс
Ранее этот человек был известен только как высокопоставленный сотрудник ФСБ "Владимир Иванович" - им оказался генерал-полковник Андрей Бурлака, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ.
Об этом заявили расследователи The Insider и Bellingcat, а параллельно с ними и русская служба ВВС.

"Внутренний конфликт", а так же "их там нет"

Насколько хватает моих pesikot'овских мозгов, то в БУК любого просто шахтёра или тракториста не посадишь. Должны быть специально обученные военные

2) Зеленский подписал закон о рынке земли

3) Украину без МВФ ожидает банкротство - Зеленский
Об этом говорится в статье президента Украины Владимира Зеленского для испанского El Pais.

Оп-пачки.
Впрочем, это риторика для западной прессы. В надежде, включить жалобный взгляд укакавшегося мышонка и получит помошь МВФ без обязательств

4) Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в "Северном потоке - 2"
Польское правительство намерено арестовать активы “Газпрома” в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG присудил Арбитражный суд в Стокгольме.

5) История с назначением Саакашвили в Кабмин закончилась "тихим сливом" - журналист
Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили, утверждает журналист Юрий Бутусов.

6) У украинцев в марте увеличилась зарплата: где получают больше всего
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению с мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

7) В Венесуэле увеличат минимальную зарплату до $2,34
С первого мая власти Венесуэлы увеличат размер минимальной зарплаты до 400 тысяч боливаров или $2,34.
...
Известно, что в настоящее время минимальная зарплата в стране составляет 250 тысяч боливаров или $1,46.

Вот к чему приводит ничем не сдерживаемый популизм
Иметь кучу нефти под ногами и жить хуже Африки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:50

  shapo написав:А отношение к оставшимся без гражданства русскоязычным гражданам показывает европейское лицемерие, и ничего более

Ты настолько туп, что транслируешь одну и ту же российскую пропаганду

Не оставшимся, а к тем, кто не захотел выучить государственный язык.
Учи язык, сдавай экзамен и получай гражданство

Только вот какой нюанс, это неграждане не хотят возвращаться в РФ, а остаются в Прибалтике
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:52

  Sommer написав:
  zРадио написав:Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.
Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...


Вот на такой вот ретрансляции рашкинской пропаганды вы и прокалываетесь.


Ниче так рашкинская пропаганда - обвиняющая рашку во внешней агрессии против Украины )) Ты если тулишь что-то из порохоботской методички, то делай поправку хотя бы уровень форума. Все-таки не цензор...

А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:55

  shapo написав:
  flyman написав:нє, то всьо зло, а Шарік добро
чергове нове ліцо Робінгуда для обездолених та зубожилих

Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные.
А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него

Образованные ?
Шарик откровенно врёт и наслаждается своим враньём

История с Вуйчичем очень показательна
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:59

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення


Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.

Интересы zRadio не равно интересам Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:03

  zРадио написав:
  Puente написав:
Оці три пунка правильні . А от останнє речення - абсолютно випадає . Не може бути ніякого консенсусу . Не буває взагалі . 3 ( троє ) чоловік рідко коли можуть домовитися , не те , що мільйони . Повинне бути обмежене коло - але якому довіряють . Не так як зараз . Якби був далі пункт "Проти всіх" - цей був би завжди на першому місці . Реально обмежене коло , якому більшість буде довіряти . Я такого кола поки не бачу - і навіть не знаю , як реально можна вибрати . Не політиків же ...


Компромисс и консенсус в демократических обществах - это модель представительства интересов через выборы

Прошли выборы, выбрали кловуна в президенты и моносброд в Верховну Раду.
Представили интересы.

Выборы - это не только пришёл на участок и поставил галочку. А и нести ответственность за свой выбор.

Так что, теперь не надо "стыдливо натягивать юбочку на коленки на приеме у венеролога" и называть "порохоботом" каждого, кто описывает к чему привёл такой выбор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:07

  pesikot написав:
  shapo написав:А отношение к оставшимся без гражданства русскоязычным гражданам показывает европейское лицемерие, и ничего более

Ты настолько туп, что транслируешь одну и ту же российскую пропаганду

Не оставшимся, а к тем, кто не захотел выучить государственный язык.
Учи язык, сдавай экзамен и получай гражданство

Только вот какой нюанс, это неграждане не хотят возвращаться в РФ, а остаются в Прибалтике

Мальшик, процесс натурализации имел несколько этапов - https://lv.sputniknews.ru/Latvia/201810 ... nstvo.html
Сдача экзаменов это для вступления в ЕС в конце 90-х после того как 10 лет никаких экзаменов не было и гражданство просто не давали
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:10

  pesikot написав:
  shapo написав:Вранье, на выборах его больше всего поддержали молодые и образованные.
А прошлая и теперь нынешняя власть с такими как вы просто боитесь отвечать на вопросы которые он ставит предпочитая удалять ссылки на него

Образованные ?
Шарик откровенно врёт и наслаждается своим враньём

История с Вуйчичем очень показательна

1) У тебя есть другие данные по демографическому и образовательном составу проголосовавших за партию Шария? Приведи их
2) Расскажи чем закончилась история с Вуйчичем, а про вранье это о тебе, шаромыжник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:16

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Первый майдан втрое обвалил темп экономического роста.
Второй - вообще создал окно для внешней агрессии...


Вот на такой вот ретрансляции рашкинской пропаганды вы и прокалываетесь.


Ниче так рашкинская пропаганда - обвиняющая рашку во внешней агрессии против Украины ))

Ты не обвинил РФ в агрессии, не петляй.
Ты сказал, что Майдан создал окно для агрессии.
У тебя причина - Майдан, а следствие - агрессия. Вот тут и ретратрансляция пропаганды РФ.
А вот медалька за "освобождение" Крыма датируется с 20.02, когда ещё вполне Янукович был :) Хотя и паковал уже чемоданы :)

  zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA

А в 1990 вообще никаких Майданов не было, а обвал роста до минусовых значений
А в 2011 году в Белорусии не было никаких майданов, а девальвация валюты в 3 раза

Не лепи везде Майдан, "аналитик"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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