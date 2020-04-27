Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:2) Расскажи чем закончилась история с Вуйчичем, а про вранье это о тебе, шаромыжник
Ты настолько непроходимо туп, что даже забавен
Объясняю для тебя. Шарий выложил видео, где описал, что его поддерживают в Голливуде. В частности Вуйчич и Тайсон.
По факту, оказалось, что есть сайт Cameo, где за немного денежек можно заказать текст у известной личности, который она зачитает. Шарий заказал и оплатил. Ему эти тексты прочитали на видео. Шарий выдал это за поддержку его
Вуйчич эту тему просёк и принёс извинения, что его тупо использовали Шарий начал исходить на гуано и грозить судами.
Так что, не грузи мне здесь про "честного" Шария.
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 кві, 2020 18:26, всього редагувалось 2 разів.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей
Только не надо делить украинцев на порохоботов и непорохоботов. Как бы там ни было у подаавляющего большинства украинцев стратегические взгяды на будущее Украины в целом совпадают. Различия только в тактике. И это абсолютно нормально. Как в любой другой стране. А вот не совпадают у нас взгляды с ватанами как ты, с пятой колонной Путина, русней, осевшей тут, кремлевской агентурой. Вы тупые и не понимаете, что национальное сознание не изменить. Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.
shapo написав:2) Расскажи чем закончилась история с Вуйчичем, а про вранье это о тебе, шаромыжник
Ты настолько непроходимо туп, что даже забавен
Объясняю для тебя. Шарий выложил видео, где описал, что его поддерживают в Голливуде. В частности Вуйчич и Тайсон.
По факту, оказалось, что есть сайт Cameo, где за немного денежек можно заказать текст у известной личности, который она зачитает. Шарий заказал и оплатил. Ему эти тексты прочитали на видео. Шарий выдал это за поддержку его
Вуйчич эту тему просёк и принёс извинения, что его тупо использовали Шарий начал исходить на гуано и грозить судами.
Так что, не грузи мне здесь про "честного" Шария.
Клоун, этот серб из Австралии продаёт свои хвалебные отзывы совсем недорого и кому угодно, так что ему жаловаться это все равно что проститутке жаловаться на клиента. Но я ведь спрашивал чем закончилась эта раздутая украинскими СМИ история. https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1486042157 Почитай, недоумок
А кроме российского спутника, ты другие сайты знаешь
Ну кого стали сюда на сайт присылать. Паляться на мелочах
Ты все время называешь других кем чем ты есть - проплаченным троллем врущим на всех ветках одновременно. То, что тебя ловят и тычут мордой в твоё вранье тебя не смущает т. к. ты тут на работе и это производственные издержки. А по гражданство русскоязычных не граждан Латвии тебе, убогому, опровергнуть нечего как и о "расцвете" этой бывшей советской республики
Libo написав:Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.
Тупорылый нацик не знает очевидных вещей - В. Матвиенко, председатель совета федерацией России давшей Путину карт-бланш на любую агрессию, и убитый глава ДНР Захарченко - этнические украинцы
pesikot написав: Так что, теперь не надо "стыдливо натягивать юбочку на коленки на приеме у венеролога" и называть "порохоботом" каждого, кто описывает к чему привёл такой выбор
Ээээм... Прости, но я не порохобот, хоть и предупреждал еще зимой 2019-го... Так что твой аргумент ничтожен! Поддержать на выборах 2019-го Порошенко - это тупость. Зеленского - наивность.
Нед 24 лют, 2019 21:09
zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
zРадио написав:Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей
Только не надо делить украинцев на порохоботов и непорохоботов. Как бы там ни было у подаавляющего большинства украинцев стратегические взгяды на будущее Украины в целом совпадают. Различия только в тактике. И это абсолютно нормально. Как в любой другой стране. А вот не совпадают у нас взгляды с ватанами как ты, с пятой колонной Путина, русней, осевшей тут, кремлевской агентурой. Вы тупые и не понимаете, что национальное сознание не изменить. Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.
Родное сердце, ты бы читал внимательней! Я четко написал, что 1) враг у нас внешний и 2) что порохоботы ничем не лучше и не хуже остальных групп.
А вот то, что ты заменяешь россиян на русских, говорит о недалекости твоего ума - ты разжигаешь внутреннюю вражду, давая россиянам преимущество в борьбе за умы русских украинцев!!! Разжигатель, или дурак - выбирай сам, кто ты!
budivelnik написав:1 Нікого в принципі не цікавить національність(рідна мова) громадянина України... поки цей громадянин не починає проводити антиукраїнські тези і вихваляти інші державні утворення
Полностью с тобой согласен. Важно только понимать, что интересы Порошенко не равно интересам Украины. Интересы порохоботов не равно интересам Украины. Интересы галичан не равно интересам Украины. Везде должен быть консенсус.
Интересы zRadio не равно интересам Украины
А я и не монополизирую любовь к родине. Поэтому твой комментарий формально верный, но практически - бессмысленный и пустой
Libo написав:Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.
Тупорылый нацик не знает очевидных вещей - В. Матвиенко, председатель совета федерацией России давшей Путину карт-бланш на любую агрессию, и убитый глава ДНР Захарченко - этнические украинцы
Он намеренно уводит от принадлежности государству к принадлежности этносу. Типичный нацик и экстремист - согласен на 100%