Додано: Вів 28 кві, 2020 18:32

zРадио написав: Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей Результат Порошенко на выборах - закономерный итог политики разделения. И если в 2014-2019 порохоботы могли говорить от имени Украины, то сегодня это маргинальная группка носителей проигравших идей

Только не надо делить украинцев на порохоботов и непорохоботов. Как бы там ни было у подаавляющего большинства украинцев стратегические взгяды на будущее Украины в целом совпадают. Различия только в тактике. И это абсолютно нормально. Как в любой другой стране. А вот не совпадают у нас взгляды с ватанами как ты, с пятой колонной Путина, русней, осевшей тут, кремлевской агентурой. Вы тупые и не понимаете, что национальное сознание не изменить. Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.