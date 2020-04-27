Додано: Вів 28 кві, 2020 19:08

shapo написав: Libo написав: Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы. Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.

Тупорылый нацик не знает очевидных вещей - В. Матвиенко, председатель совета федерацией России давшей Путину карт-бланш на любую агрессию, и убитый глава ДНР Захарченко - этнические украинцы Тупорылый нацик не знает очевидных вещей - В. Матвиенко, председатель совета федерацией России давшей Путину карт-бланш на любую агрессию, и убитый глава ДНР Захарченко - этнические украинцы

Да, это этнические украинцы. Но они предатели. Перешли с оружием на сторону врага. Таких уничтожают в первую очередь и даже в плен их не берут. Русские со своими власовцами тоже так поступали. И мы тоже также. Бомбу в ресторации и башка в клочья. Служи руцкому миру, которому ты продал свою душу, на том свете.Есть два разных понятия - перейти на сторону врага и воевать с ним против своего народа, наносить ему ущерб, а есть исповедывать другие взгляды, но оставаться со своим народом до конца. Вот за последнее у нас не уничтожают, с ними спорят. А за первое уничтожают, но пока очень и очень мало. Надо, чтобы гражданское общество активно помогало в этом СБУ.