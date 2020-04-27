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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5951595259535954>
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:04

  zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA


Оппа, мамкин топ-менеджер, а ты уже забыл, как ты выгораживал клоуна, рассказывая что он не виноват в проблемах экономики, а это во всем мире падение? :mrgreen: А что ж ты в случае 2005-го года забыл подобное обьяснение?

Ловко у вас получается стрелки переводить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:08

  shapo написав:
  Libo написав:Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы. 8)

Тупорылый нацик не знает очевидных вещей - В. Матвиенко, председатель совета федерацией России давшей Путину карт-бланш на любую агрессию, и убитый глава ДНР Захарченко - этнические украинцы


Да, это этнические украинцы. Но они предатели. Перешли с оружием на сторону врага. Таких уничтожают в первую очередь и даже в плен их не берут. Русские со своими власовцами тоже так поступали. И мы тоже также. Бомбу в ресторации и башка в клочья. Служи руцкому миру, которому ты продал свою душу, на том свете.
Есть два разных понятия - перейти на сторону врага и воевать с ним против своего народа, наносить ему ущерб, а есть исповедывать другие взгляды, но оставаться со своим народом до конца. Вот за последнее у нас не уничтожают, с ними спорят. А за первое уничтожают, но пока очень и очень мало. Надо, чтобы гражданское общество активно помогало в этом СБУ.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:11

https://news.liga.net/politics/news/vya ... mora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.


Ну совсем не палятся.

У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:15

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/vyatrovich-ne-otvetil-na-voprosy-o-finansirovanii-foruma-golodomora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.


Ну совсем не палятся.

У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.


Так речь идёт о примитивном воровстве бюджетных денег.
И неважно где их украли - на проведении мероприятий институтом памяти, финансировании канала АТР или производстве откровенной халтуры в кино.
И все воры непременно прикрываются патриотизмом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:19

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/vyatrovich-ne-otvetil-na-voprosy-o-finansirovanii-foruma-golodomora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.


Ну совсем не палятся.

У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.


Помянуть усопших во время Голодомора тарталетками с красной икрой только тупой Вятрович мог организовать :lol: :lol: :lol:
Турой, еще тупее :lol: Не иначе Бужанский ему посоветовал. :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:23

  Sommer написав:
  zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA


Оппа, мамкин топ-менеджер, а ты уже забыл, как ты выгораживал клоуна, рассказывая что он не виноват в проблемах экономики, а это во всем мире падение? :mrgreen: А что ж ты в случае 2005-го года забыл подобное обьяснение?

Ловко у вас получается стрелки переводить.


Все просто, родное сердце. На моей стороне интеллект, на твоей - популизм. Исход спора предопределен - в 2005-м никакой мировой рецессией не пахло, и ни одна страна региона, кроме Украины, не потеряла в разы скорость роста. Половина стран даже ускорилась к 2004-му...

https://www.google.com.ua/publicdata/ex ... &ind=false
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:33

  zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA


Главная задача Майданов заключалась не в том, чтобы уже на следующий день резко вырос ВВП, а в том чтобы (1) навсегда выгнать русскую сволочь из Украины и не давать больше этому варварству вмешиваться в наши дела; (2) провести настоящие экономические реформы и обеспечить устойчивое развитие страны; (3) создать политическую систему, которая бы обеспечила гражданам и обществу свободу и демократию; (4) стать частью современного цивилизованного мира и защититься от агрессивной, отсталой и варварской России. :idea:
Решение этих задач и не планировалось быть мгновенным.
Решение задач Майданов - постепенный процесс, расчитанный на несколько лет.
Есть у революции начало, нет у революции конца. (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:38

  zРадио написав: На моей стороне интеллект


Умора! Натюрлих Шариков, еще наверно повязки с головы не сняли, ногу у столба еще задирает и оно уже рассуждает про свой интеллект.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:41

  Libo написав:
  zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA


Главная задача Майданов заключалась не в том, чтобы уже на следующий день резко вырос ВВП, а в том чтобы (1) навсегда выгнать русскую сволочь из Украины и не давать больше этому варварству вмешиваться в наши дела; (2) провести настоящие экономические реформы и обеспечить устойчивое развитие страны; (3) создать политическую систему, которая бы обеспечила гражданам и обществу свободу и демократию; (4) стать частью современного цивилизованного мира и защититься от агрессивной, отсталой и варварской России. :idea:
Решение этих задач и не планировалось быть мгновенным.
Решение задач Майданов - постепенный процесс, расчитанный на несколько лет.
Есть у революции начало, нет у революции конца. (с)

:lol: :lol: :lol:


Перестань говорить "русская сволочь", тупица! Говори уже "российская сволочь", если не можешь обойтись без подобных определений.

Что касается целей майдана - может они и были таковыми, только вот ни одной из целей не достигнуто. Никаких настоящих экономических реформ не проводилось и не проводится. А россиян сегодня на территории Украины больше, чем было до майданов!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:47

  Libo написав:
  zРадио написав: На моей стороне интеллект


Умора! Натюрлих Шариков, еще наверно повязки с головы не сняли, ногу у столба еще задирает и оно уже рассуждает про свой интеллект.
:lol: :lol: :lol:


Качество комментариев говорит само за себя. У кого-то данные Всемирного банка, у кого-то - оскорбления и экстремизм
zРадио
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