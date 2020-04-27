Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оппа, мамкин топ-менеджер, а ты уже забыл, как ты выгораживал клоуна, рассказывая что он не виноват в проблемах экономики, а это во всем мире падение? А что ж ты в случае 2005-го года забыл подобное обьяснение?
Ловко у вас получается стрелки переводить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Libo написав:Для меня украинец не может быть врагом, порохобот он или не порохобот. Главный враг для меня русский. Русские нас сегодня убивают, захватывают, проводят у нас теракты, поджигают, а не порохоботы или непорохоботы.
Тупорылый нацик не знает очевидных вещей - В. Матвиенко, председатель совета федерацией России давшей Путину карт-бланш на любую агрессию, и убитый глава ДНР Захарченко - этнические украинцы
Да, это этнические украинцы. Но они предатели. Перешли с оружием на сторону врага. Таких уничтожают в первую очередь и даже в плен их не берут. Русские со своими власовцами тоже так поступали. И мы тоже также. Бомбу в ресторации и башка в клочья. Служи руцкому миру, которому ты продал свою душу, на том свете. Есть два разных понятия - перейти на сторону врага и воевать с ним против своего народа, наносить ему ущерб, а есть исповедывать другие взгляды, но оставаться со своим народом до конца. Вот за последнее у нас не уничтожают, с ними спорят. А за первое уничтожают, но пока очень и очень мало. Надо, чтобы гражданское общество активно помогало в этом СБУ.
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.
Ну совсем не палятся.
У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/vyatrovich-ne-otvetil-na-voprosy-o-finansirovanii-foruma-golodomora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.
Ну совсем не палятся.
У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.
Так речь идёт о примитивном воровстве бюджетных денег. И неважно где их украли - на проведении мероприятий институтом памяти, финансировании канала АТР или производстве откровенной халтуры в кино. И все воры непременно прикрываются патриотизмом
Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/vyatrovich-ne-otvetil-na-voprosy-o-finansirovanii-foruma-golodomora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.
Ну совсем не палятся.
У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.
Помянуть усопших во время Голодомора тарталетками с красной икрой только тупой Вятрович мог организовать Турой, еще тупее Не иначе Бужанский ему посоветовал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Оппа, мамкин топ-менеджер, а ты уже забыл, как ты выгораживал клоуна, рассказывая что он не виноват в проблемах экономики, а это во всем мире падение? А что ж ты в случае 2005-го года забыл подобное обьяснение?
Ловко у вас получается стрелки переводить.
Все просто, родное сердце. На моей стороне интеллект, на твоей - популизм. Исход спора предопределен - в 2005-м никакой мировой рецессией не пахло, и ни одна страна региона, кроме Украины, не потеряла в разы скорость роста. Половина стран даже ускорилась к 2004-му...
Главная задача Майданов заключалась не в том, чтобы уже на следующий день резко вырос ВВП, а в том чтобы (1) навсегда выгнать русскую сволочь из Украины и не давать больше этому варварству вмешиваться в наши дела; (2) провести настоящие экономические реформы и обеспечить устойчивое развитие страны; (3) создать политическую систему, которая бы обеспечила гражданам и обществу свободу и демократию; (4) стать частью современного цивилизованного мира и защититься от агрессивной, отсталой и варварской России. Решение этих задач и не планировалось быть мгновенным. Решение задач Майданов - постепенный процесс, расчитанный на несколько лет. Есть у революции начало, нет у революции конца. (с)
Главная задача Майданов заключалась не в том, чтобы уже на следующий день резко вырос ВВП, а в том чтобы (1) навсегда выгнать русскую сволочь из Украины и не давать больше этому варварству вмешиваться в наши дела; (2) провести настоящие экономические реформы и обеспечить устойчивое развитие страны; (3) создать политическую систему, которая бы обеспечила гражданам и обществу свободу и демократию; (4) стать частью современного цивилизованного мира и защититься от агрессивной, отсталой и варварской России. Решение этих задач и не планировалось быть мгновенным. Решение задач Майданов - постепенный процесс, расчитанный на несколько лет. Есть у революции начало, нет у революции конца. (с)
Перестань говорить "русская сволочь", тупица! Говори уже "российская сволочь", если не можешь обойтись без подобных определений.
Что касается целей майдана - может они и были таковыми, только вот ни одной из целей не достигнуто. Никаких настоящих экономических реформ не проводилось и не проводится. А россиян сегодня на территории Украины больше, чем было до майданов!