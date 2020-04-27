Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/vyatrovich-ne-otvetil-na-voprosy-o-finansirovanii-foruma-golodomora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.
Ну совсем не палятся.
У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.
Так речь идёт о примитивном воровстве бюджетных денег. И неважно где их украли - на проведении мероприятий институтом памяти, финансировании канала АТР или производстве откровенной халтуры в кино. И все воры непременно прикрываются патриотизмом
Воровство, это когда бы он себе в карман эти деньги положил. А то, что вы описали, может быть нецелевое расходование. Хотя если деньги пошли на канал АТР, на кино, на мероприятия, то и нецелевое тут не подходит. Вот это реальное воровство, которое такие как вы не замечает.
shapo написав: Так речь идёт о примитивном воровстве бюджетных денег. И неважно где их украли - на проведении мероприятий институтом памяти, финансировании канала АТР или производстве откровенной халтуры в кино. И все воры непременно прикрываются патриотизмом
Воровство, это когда бы он себе в карман эти деньги положил. А то, что вы описали, может быть нецелевое расходование. Хотя если деньги пошли на канал АТР, на кино, на мероприятия, то и нецелевое тут не подходит.
Так их и кладут в карман когда снимают откровенную халтуру в кино декларируя расходы неизвестно на что, или проводят закупки без тендеров для канала АТР в течение 5 лет не озаботившись даже нарисовать бумажку на что ушли деньги или проводят дорогущие фуршеты по явно завышенные ценам. Журналюга кляня Гордон а забыл рассказать что Суркисы ещё хотят поиметь всех, а Порошенко с Гонтаревой обвалив курс в 3 раза давно это сделали