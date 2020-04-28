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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:56

  zРадио написав:
Перестань говорить "русская сволочь", тупица!


А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:56

Голодные дети плачут - Бабченко лишился работы и просит деньги в соцсетях

Зображення

За свой последний текст российский журналист заработал всего 300 гривен
"Пришел только один перевод. Такого не было никогда"

  pesikot написав:Ты настолько туп, что транслируешь одну и ту же российскую пропаганду

Не оставшимся, а к тем, кто не захотел выучить государственный язык.
Учи язык, сдавай экзамен и получай гражданство

Только вот какой нюанс, это неграждане не хотят возвращаться в РФ, а остаются в Прибалтике
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:59

ЗЕ.издёж , закончился пуком.

:evil: Злякалася бородата бабуся...

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» заблокировано. :cry:

https://ua.news/ua/kabmin-otozval-nazna ... lo-ne-tak/

https://www.youtube.com/watch?v=a_2ZpXyCAm0
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 28 кві, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:00

  shapo написав:
  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/vyatrovich-ne-otvetil-na-voprosy-o-finansirovanii-foruma-golodomora---gbr
15 апреля Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований как свидетеля по делу о проведении международного форума по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора. Бывший глава Института нацпамяти заявил, что расследование инициировал депутат Слуги народа Максим Бужанский.


Ну совсем не палятся.

У рашкинцев типичная реакция - это ненависть к самому слову Голодомор.


Так речь идёт о примитивном воровстве бюджетных денег.
И неважно где их украли - на проведении мероприятий институтом памяти, финансировании канала АТР или производстве откровенной халтуры в кино.
И все воры непременно прикрываются патриотизмом

Воровство, это когда бы он себе в карман эти деньги положил. А то, что вы описали, может быть нецелевое расходование. Хотя если деньги пошли на канал АТР, на кино, на мероприятия, то и нецелевое тут не подходит.
Вот это реальное воровство, которое такие как вы не замечает.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:12

  Schmit написав:
  shapo написав:
Так речь идёт о примитивном воровстве бюджетных денег.
И неважно где их украли - на проведении мероприятий институтом памяти, финансировании канала АТР или производстве откровенной халтуры в кино.
И все воры непременно прикрываются патриотизмом

Воровство, это когда бы он себе в карман эти деньги положил. А то, что вы описали, может быть нецелевое расходование. Хотя если деньги пошли на канал АТР, на кино, на мероприятия, то и нецелевое тут не подходит.

Так их и кладут в карман когда снимают откровенную халтуру в кино декларируя расходы неизвестно на что, или проводят закупки без тендеров для канала АТР в течение 5 лет не озаботившись даже нарисовать бумажку на что ушли деньги или проводят дорогущие фуршеты по явно завышенные ценам.
Журналюга кляня Гордон а забыл рассказать что Суркисы ещё хотят поиметь всех, а Порошенко с Гонтаревой обвалив курс в 3 раза давно это сделали
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:23

  Libo написав:
  zРадио написав:
Перестань говорить "русская сволочь", тупица!


А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело? :roll:


В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:37

  shapo написав:Журналюга кляня Гордон а забыл рассказать что Суркисы ещё хотят поиметь всех, а Порошенко с Гонтаревой обвалив курс в 3 раза давно это сделали

Сомневаюсь, что в той ситуации Порошенко с Гонтаревой (или кто угодно на их месте) могли удержать курс гривны от обвала. Даже великий пугабе-мугабе в те суровые времена не смог удержать рубль от обвала в два раза.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:49

shapo
пи** твой Шарий и ты пи** :)
Факты я привёл.

Но ты тупой невероятно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:55

  zРадио написав:Ээээм... Прости, но я не порохобот, хоть и предупреждал еще зимой 2019-го...
Так что твой аргумент ничтожен! Поддержать на выборах 2019-го Порошенко - это тупость. Зеленского - наивность.

Да ты что :)
Зимой 2019-го ? :)
А почему не весной 2019-го ? :)

Выборов зимой 2019 не было. Ничего ты там предупреждать не мог
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:58

  pesikot написав:shapo
пи** твой Шарий и ты пи** :)
Факты я привёл.

Но ты тупой невероятно :)

Это я привёл тебе факт от Шария,клоун, а ты кроме обычного бла-бла - ничего
Востаннє редагувалось shapo в Вів 28 кві, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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