Додано: Вів 28 кві, 2020 21:14

zРадио написав: Libo написав: А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело? А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?



В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц

Ну ты и залупил! Аж четверть!Почти 90% населения Украины называют себя украинцами.Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине.И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется.Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие.Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.