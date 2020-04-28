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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5952595359545955
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:58

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А по поводу снижения темпов роста - смотри данные World Bank. 2004 +12,1%. 2005 +3%. Извини, я ошибся - не в 3 раза первый майдан обвалил темп роста экономики, а в 4 :)

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA


Оппа, мамкин топ-менеджер, а ты уже забыл, как ты выгораживал клоуна, рассказывая что он не виноват в проблемах экономики, а это во всем мире падение? :mrgreen: А что ж ты в случае 2005-го года забыл подобное обьяснение?

Ловко у вас получается стрелки переводить.


Все просто, родное сердце. На моей стороне интеллект, на твоей - популизм.


А, вот в чем дело. Знаешь, мамкин аналитик, тебя обманули - рашкинская пропаганда это не интеллект.

  zРадио написав:Исход спора предопределен - в 2005-м никакой мировой рецессией не пахло, и ни одна страна региона, кроме Украины, не потеряла в разы скорость роста. Половина стран даже ускорилась к 2004-му...


Ну кому ты рассказываешь? В своей ссылке же убери фильтрацию по Украине и наслаждайся просадкой к 2005-му.
Понабрали свидетелей волгаря, блин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:59

  zРадио написав:Все просто, родное сердце. На моей стороне интеллект, на твоей - популизм.

Твой интеллект - это тупизм и повторение российской пропаганды :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:02

  shapo написав:
  pesikot написав:shapo
пи** твой Шарий и ты пи** :)
Факты я привёл.

Но ты тупой невероятно :)

Это я привёл тебе факт от Шария,клоун, а ты кроме обычного бла-бла - ничего

Ты только привёл, что Шарий - клоун и пи** :)
И ты такой же :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:14

  zРадио написав:
  Libo написав:А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?


В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц


Ну ты и залупил! Аж четверть! :roll:
Почти 90% населения Украины называют себя украинцами.
Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине.
И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется.
Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. :lol: Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:26

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?


В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц


Ну ты и залупил! Аж четверть! :roll:
Почти 90% населения Украины называют себя украинцами.
Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине.
И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется.
Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. :lol: Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
:lol: :lol: :lol:
Гарно. Тримай +


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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:29

Re: Політичні дискусії

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:31

Re: Політичні дискусії

Vadim V написав::evil: Злякалася бородата бабуся...

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» заблокировано. :cry:


Ахметов не теряет надежды затолкать Саакашвили в правительство, Михо пиарят все его каналы с утра до вечера, а чего Ахметов бородатый ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:53

  freeze написав:
Vadim V написав::evil: Злякалася бородата бабуся...

Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» заблокировано. :cry:


Ахметов не теряет надежды затолкать Саакашвили в правительство, Михо пиарят все его каналы с утра до вечера, а чего Ахметов бородатый ?

Коллега freeze, не читайте говно-ТГ каналы
Не пиарят Михо на теле-каналах Ахметова.

А вот Дубинский вполне за Михо :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:00

  Libo написав:Почти 90% населения Украины называют себя украинцами.
Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине.
И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется.
Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. :lol: Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
:lol: :lol: :lol:

1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США
2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство
3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:04

  Libo написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?


В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц


Ну ты и залупил! Аж четверть! :roll:
Почти 90% населения Украины называют себя украинцами.
Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине.
И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется.
Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. :lol: Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
:lol: :lol: :lol:


И снова хамство, ксенофобия и пустое бла-бла-бла! Русскими украинцами себя люди боятся называть из-за подобных тебе экстремистов, в каждом предложении называющих их свиньями. А родным языком русский даже интервьюерам называют 28%. Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.

https://censor.net.ua/news/3158539/46_u ... sledovanie
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