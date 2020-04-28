Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Оппа, мамкин топ-менеджер, а ты уже забыл, как ты выгораживал клоуна, рассказывая что он не виноват в проблемах экономики, а это во всем мире падение? А что ж ты в случае 2005-го года забыл подобное обьяснение?
Ловко у вас получается стрелки переводить.
Все просто, родное сердце. На моей стороне интеллект, на твоей - популизм.
А, вот в чем дело. Знаешь, мамкин аналитик, тебя обманули - рашкинская пропаганда это не интеллект.
zРадио написав:Исход спора предопределен - в 2005-м никакой мировой рецессией не пахло, и ни одна страна региона, кроме Украины, не потеряла в разы скорость роста. Половина стран даже ускорилась к 2004-му...
Ну кому ты рассказываешь? В своей ссылке же убери фильтрацию по Украине и наслаждайся просадкой к 2005-му. Понабрали свидетелей волгаря, блин.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Libo написав:А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?
В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц
Ну ты и залупил! Аж четверть! Почти 90% населения Украины называют себя украинцами. Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине. И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется. Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
Libo написав:А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?
В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц
Ну ты и залупил! Аж четверть! Почти 90% населения Украины называют себя украинцами. Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине. И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется. Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
Libo написав:Почти 90% населения Украины называют себя украинцами. Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине. И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется. Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США 2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство 3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов
Libo написав:А чего ты так подгораешь за это свинство? В чем тут дело?
В том, что русские - четверть населения Украины. Только не говори, что не знал - не бывает таких тупиц
Ну ты и залупил! Аж четверть! Почти 90% населения Украины называют себя украинцами. Тем более ментально любой этнос, издавна проживающий тут, намного ближе к украинцам, чем к своей исторической родине. И если какой-то русский шовинюга продолжает считать себя русским, то это его личное горе и трагедия. У него есть выбор. Он может спокойно называть себя украинцем, и это ближе к истине, уважать коренной народ, язык и культуру. Справка для этого не требуется. Но если он продолжает украинофобски идентифицировать свою принадлежнось к русским дикарям, которых во всем мире презирают и называют русскими свиньями, то я ему не доктор. Хочешь быть русской свиньей, тогда будь. Не комфортно жить в стране, для которой ты русская свинья, не живи, вали в свой свинарник по имени Россия и хрюкай там с такими как ты. Там вы все друг для друга великие. Тебя никто на украинскую землю не звал и никто по тебе поросенку тут плакать не будет.
И снова хамство, ксенофобия и пустое бла-бла-бла! Русскими украинцами себя люди боятся называть из-за подобных тебе экстремистов, в каждом предложении называющих их свиньями. А родным языком русский даже интервьюерам называют 28%. Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.