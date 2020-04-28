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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5954595559565957> Додано: Вів 28 кві, 2020 22:17 Re: Політичні дискусії pesikot написав: freeze написав: Vadim V написав: :evil: Злякалася бородата бабуся...



Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» заблокировано. :evil: Злякалася бородата бабуся...Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михаила Саакашвили во фракции «Слуга народа» заблокировано.



Ахметов не теряет надежды затолкать Саакашвили в правительство, Михо пиарят все его каналы с утра до вечера, а чего Ахметов бородатый ? Ахметов не теряет надежды затолкать Саакашвили в правительство, Михо пиарят все его каналы с утра до вечера, а чего Ахметов бородатый ?

Коллега freeze, не читайте говно-ТГ каналы

Не пиарят Михо на теле-каналах Ахметова.



А вот Дубинский вполне за Михо Коллега, не читайте говно-ТГ каналыНе пиарят Михо на теле-каналах Ахметова.А вот Дубинский вполне за Михо



Михо не вылазит от Шустера и каналов Ахметова, не читайте говносайты, научитесь думать своей головой. Михо не вылазит от Шустера и каналов Ахметова, не читайте говносайты, научитесь думать своей головой. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16500 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4160 раз. Подякували: 6593 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 22:19 shapo написав: 1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США

2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство

3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов 1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов



Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская.

Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения.

Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...

Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!

И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.

Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская.Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения.Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах. Libo 2

Повідомлень: 8142 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 22:27 Libo написав: Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...

Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...



Дык... значит ты согласен со мной. Потому что я всегда пишу "русский украинец", когда поправляю тебя. Украинец - любой, кто имеет украинский паспорт, и/или связывает свое будущее с Украиной. А кто он по происхождению - его личное дело. Важно, чтобы мрази не делили людей в зависимости от происхождения и не клеймили их этнические группы, будь то русские, евреи, или татары Дык... значит ты согласен со мной. Потому что я всегда пишу "русский украинец", когда поправляю тебя. Украинец - любой, кто имеет украинский паспорт, и/или связывает свое будущее с Украиной. А кто он по происхождению - его личное дело. Важно, чтобы мрази не делили людей в зависимости от происхождения и не клеймили их этнические группы, будь то русские, евреи, или татары zРадио

Повідомлень: 5433 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 22:30 Libo написав: shapo написав: 1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США

2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство

3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов 1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов



Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская.

Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения.

Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...

Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!

И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.

Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская.Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения.Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.

1) Где я был и что видел тебе не докладывал, "знаток" чужой жизни рассказывающий тут сказки про руссишшвайн (на этот раз из немецкого)

2) На сегодняшний день небольшая группа людей называемых патриотами приватизировала себе право рассказывать остальным на каком языке говорить и какую культуру почитать. Причём это делается в стране собранной из разнородных по истории и ментальности регионов и приведёт только к одному - её распаду

3) Патриот забывший вернуться на Украину из США даже с эвакорейсом рассказывает кого он тут построит.

Не смеши, херой 1) Где я был и что видел тебе не докладывал, "знаток" чужой жизни рассказывающий тут сказки про руссишшвайн (на этот раз из немецкого)2) На сегодняшний день небольшая группа людей называемых патриотами приватизировала себе право рассказывать остальным на каком языке говорить и какую культуру почитать. Причём это делается в стране собранной из разнородных по истории и ментальности регионов и приведёт только к одному - её распаду3) Патриот забывший вернуться на Украину из США даже с эвакорейсом рассказывает кого он тут построит.Не смеши, херой Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3322 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 22:38 Re: Політичні дискусії shapo написав: Причём это делается в стране собранной из разнородных по истории и ментальности регионов и приведёт только к одному - её распаду Причём это делается в стране собранной из разнородных по истории и ментальности регионов и приведёт только к одному - её распаду Дурень -думкою багатіє...

А щоб він міг швидше багатіти - то перший в черзі на розпад - це якраз ізраїль

1 В Ізраїлі три національності

місцеві євреї - 40%

приїзжі євреї - 30%

араби________ - 30%

2 В Ізраїлі три релігії які практично воюють одна з одною

християни

іудеї

мусульмани



То як - хто швидше розвалиться

Україна з її 77% українців+20% росіян+2 відсотки всі інші

Чи їзраїль...



А раз по твоїм викладкам - Ізраїль - то стає зрозуміло чого ти в Україні,син в Австралії... Дурень -думкою багатіє...А щоб він міг швидше багатіти - то перший в черзі на розпад - це якраз ізраїль1 В Ізраїлі три національностімісцеві євреї - 40%приїзжі євреї - 30%араби________ - 30%2 В Ізраїлі три релігії які практично воюють одна з одноюхристияниіудеїмусульманиТо як - хто швидше розвалитьсяУкраїна з її 77% українців+20% росіян+2 відсотки всі іншіЧи їзраїль...А раз по твоїм викладкам - Ізраїль - то стає зрозуміло чого ти в Україні,син в Австралії... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22573 З нами з: 15.01.09 Подякував: 169 раз. Подякували: 2316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 22:46 zРадио написав: я всегда пишу "русский украинец" я всегда пишу "русский украинец"

Только никоим образом не "русский украинец".

Никоим образом во главе угла "русский".

Вначале идет принадлежность к народу и государству - украинец.

И только потом, если тебя об этом спросят или следует из контекста разговора, можно уточнить "русского происхождения". Если не стыдишься этого. Но я бы на их месте постыдился признавать свое происхождение от тех, кого сегодня во всем мире называют русской свиньей и глубоко презирают. Только никоим образом не "русский украинец".Никоим образом во главе угла "русский".Вначале идет принадлежность к народу и государству -И только потом, если тебя об этом спросят или следует из контекста разговора, можно уточнить "русского происхождения". Если не стыдишься этого. Но я бы на их месте постыдился признавать свое происхождение от тех, кого сегодня во всем мире называют русской свиньей и глубоко презирают. Libo 2

Повідомлень: 8142 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 22:52 Libo написав: shapo написав: 1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США

2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство

3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов 1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов



Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская.

Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения.

Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...

Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!

И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.

Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская.Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения.Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.



* "Я не пытался сделать заявление. Но я — русский, и у меня на Украине много друзей. Я просто не хочу войны. Никто не хочет войны. Особенно, когда это происходит в близкой тебе стране. Это трудно понять, особенно, когда вы живете близко с Украиной. Это очень опасно, и гибнут люди.



Мы постоянно смотрим новости, всё время. Там у меня много друзей. Люди, живущие там, не хотят войны. Они просто хотят жить спокойно, как и все мы", — цитирует россиянина пресса.*

https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugi ... ainoy.html



В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))



З.Ы. обобщения всегда ошибочны...

Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора.

Но в 21 веке лепить по национальности... * "Я не пытался сделать заявление. Но я — русский, и у меня на Украине много друзей. Я просто не хочу войны. Никто не хочет войны. Особенно, когда это происходит в близкой тебе стране. Это трудно понять, особенно, когда вы живете близко с Украиной. Это очень опасно, и гибнут люди.Мы постоянно смотрим новости, всё время. Там у меня много друзей. Люди, живущие там, не хотят войны. Они просто хотят жить спокойно, как и все мы", — цитирует россиянина пресса.*В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))З.Ы. обобщения всегда ошибочны...Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора.Но в 21 веке лепить по национальности... detroytred

Повідомлень: 22842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1933 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:12 detroytred написав:

В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))



З.Ы. обобщения всегда ошибочны...

Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора.

Но в 21 веке лепить по национальности... В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))З.Ы. обобщения всегда ошибочны...Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора.Но в 21 веке лепить по национальности...



Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian.

И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian. Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian.И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian. Libo 2

Повідомлень: 8142 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:20 Libo написав: detroytred написав:

В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))



З.Ы. обобщения всегда ошибочны...

Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора.

Но в 21 веке лепить по национальности... В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))З.Ы. обобщения всегда ошибочны...Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора.Но в 21 веке лепить по национальности...



Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian.

И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian. Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian.И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian.

Чего заметался-то?))

Я себя ни русским, ни тем более россиянином не называл.



Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.

Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.



Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))

Завязывай бухать, а то ещё не то привидится. Чего заметался-то?))Я себя ни русским, ни тем более россиянином не называл.Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))Завязывай бухать, а то ещё не то привидится. detroytred

Повідомлень: 22842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1933 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:26 detroytred написав: Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.

Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.



Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))

Завязывай бухать, а то ещё не то привидится. Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.



Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.



Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное. Libo 2

Повідомлень: 8142 З нами з: 14.11.11 Подякував: 345 раз. Подякували: 3975 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5954595559565957> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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