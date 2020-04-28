Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США 2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство 3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов
Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская. Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения. Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса... Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах! И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.
Libo написав:Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса...
Дык... значит ты согласен со мной. Потому что я всегда пишу "русский украинец", когда поправляю тебя. Украинец - любой, кто имеет украинский паспорт, и/или связывает свое будущее с Украиной. А кто он по происхождению - его личное дело. Важно, чтобы мрази не делили людей в зависимости от происхождения и не клеймили их этнические группы, будь то русские, евреи, или татары
shapo написав:1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США 2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство 3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов
Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская. Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения. Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса... Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах! И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.
1) Где я был и что видел тебе не докладывал, "знаток" чужой жизни рассказывающий тут сказки про руссишшвайн (на этот раз из немецкого) 2) На сегодняшний день небольшая группа людей называемых патриотами приватизировала себе право рассказывать остальным на каком языке говорить и какую культуру почитать. Причём это делается в стране собранной из разнородных по истории и ментальности регионов и приведёт только к одному - её распаду 3) Патриот забывший вернуться на Украину из США даже с эвакорейсом рассказывает кого он тут построит. Не смеши, херой
shapo написав:Причём это делается в стране собранной из разнородных по истории и ментальности регионов и приведёт только к одному - её распаду
Дурень -думкою багатіє... А щоб він міг швидше багатіти - то перший в черзі на розпад - це якраз ізраїль 1 В Ізраїлі три національності місцеві євреї - 40% приїзжі євреї - 30% араби________ - 30% 2 В Ізраїлі три релігії які практично воюють одна з одною християни іудеї мусульмани
То як - хто швидше розвалиться Україна з її 77% українців+20% росіян+2 відсотки всі інші Чи їзраїль...
А раз по твоїм викладкам - Ізраїль - то стає зрозуміло чого ти в Україні,син в Австралії...
Только никоим образом не "русский украинец". Никоим образом во главе угла "русский". Вначале идет принадлежность к народу и государству - украинец. И только потом, если тебя об этом спросят или следует из контекста разговора, можно уточнить "русского происхождения". Если не стыдишься этого. Но я бы на их месте постыдился признавать свое происхождение от тех, кого сегодня во всем мире называют русской свиньей и глубоко презирают.
shapo написав:1) Не ври про русских свиней и про кто кого уважает в мире. Украинцев в мире уважают также как и русских, т. е. никак. Уважает конкретного человека за конкретные качества, а не за принадлежность к какому-то этносу. Тем более это удивительно что ты эту чушь несёшь из страны эмигрантов США 2) Что такое украинофобство вопрос дискуссионный и от того что нацики присвоили себе право определять что это - не более чем самозванство 3) Коренные народы в Украине не только украинцы и крымские татары с радостью приветствовавшие в Крыму Россию. Это и евреи, и русские, и греки, и много др. народов
Ты забитый, нигде не ездишь и не знаешь. Смотришь Соловьева, который тебе рассказывает, что русский это круто, и не знаешь, что на самом деле русский там ниже обезъяны. Руссишешвайн. Свинья русская. Граждане США гордо говорят: Я американец. И могут добавить: польского, греческого, итальянского происхождения. Я тоже с уважением отнесусь к соотечественнику, который скажет: Я украинец, российского, польского, мадьярского, еврейского и т.д. происхождения, этноса... Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах! И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.
* "Я не пытался сделать заявление. Но я — русский, и у меня на Украине много друзей. Я просто не хочу войны. Никто не хочет войны. Особенно, когда это происходит в близкой тебе стране. Это трудно понять, особенно, когда вы живете близко с Украиной. Это очень опасно, и гибнут люди.
В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))
З.Ы. обобщения всегда ошибочны... Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора. Но в 21 веке лепить по национальности...
detroytred написав: В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))
З.Ы. обобщения всегда ошибочны... Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора. Но в 21 веке лепить по национальности...
Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian. И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian.
detroytred написав: В столице США капитан столичной команды - *русская свинья*))
З.Ы. обобщения всегда ошибочны... Ладно ты бы обобщал россиян -- тут ещё можно согласиться, ведь рфия -- агрессор и т.д., россияне - граждане государства-агрессора. Но в 21 веке лепить по национальности...
Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian. И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian.
Чего заметался-то?)) Я себя ни русским, ни тем более россиянином не называл.
Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды. Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.
Тебе в лоб факт, а ты свои бредни)) Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.
detroytred написав:Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды. Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.
Тебе в лоб факт, а ты свои бредни)) Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.
Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.