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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:35
Libo написав: detroytred написав:
Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.
Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.
Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))
Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.
Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.
)))
Ты осиль текст и ситуацию.
Гретцки умный чел...
Брайант, Месси и т.д.
Или у тебя авторитеты только бухающие и *срущие* с тобой собутыльники? Ты ни них ссылаешься тут постоянно))
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:38
zРадио написав:
Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.
Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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