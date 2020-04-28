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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:35
Libo написав: detroytred написав:
Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.
Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.
Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))
Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.
Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.
)))
Ты осиль текст и ситуацию.
Гретцки умный чел...
Брайант, Месси и т.д.
Или у тебя авторитеты только бухающие и *срущие* с тобой собутыльники? Ты ни них ссылаешься тут постоянно))
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:38
zРадио написав:
Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.
Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:58
Sommer написав: zРадио написав:
Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.
Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?
Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским?
"Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.
Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 00:22
zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:
Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.
Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?
Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским?
"Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.
Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...
Тобто, "што другое"?
Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...
Або труси, або хрестик.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 29 кві, 2020 00:37
zРадио написав:
Качество комментариев говорит само за себя. У кого-то данные Всемирного банка, у кого-то - оскорбления и экстремизм
это ты свои собственные комментарии здесь помечаешь титулом "качество"?
мастерство не пропьёшь, конечно, но ты все равно, родное сердце, не налегай сильно...
помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 00:51
Yuri_T написав:
помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор.
Весело... Целых 2 автора знают клитикуса лучше меня, но спрашивают - с меня. Поговорите между собой
Оба - хамы, оба - порохоботы, оба сохните по клитикусу. Уверен, общий язык найдете
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