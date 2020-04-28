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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5954595559565957
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:35

  Libo написав:
  detroytred написав:Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.
Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.

Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))
Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.


Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.

:lol: :lol: :lol:

)))
Ты осиль текст и ситуацию.
Гретцки умный чел...
Брайант, Месси и т.д.

Или у тебя авторитеты только бухающие и *срущие* с тобой собутыльники? Ты ни них ссылаешься тут постоянно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:38

  zРадио написав:Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.


Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:58

  Sommer написав:
  zРадио написав:Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.


Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?


Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? :roll: "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.

Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:22

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.


Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?


Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? :roll: "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.

Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...

Тобто, "што другое"?
Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...
Або труси, або хрестик.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:37

  zРадио написав:
  Libo написав:
  zРадио написав: На моей стороне интеллект


Умора! Натюрлих Шариков, еще наверно повязки с головы не сняли, ногу у столба еще задирает и оно уже рассуждает про свой интеллект.
:lol: :lol: :lol:


Качество комментариев говорит само за себя. У кого-то данные Всемирного банка, у кого-то - оскорбления и экстремизм

это ты свои собственные комментарии здесь помечаешь титулом "качество"? :mrgreen: :mrgreen:
мастерство не пропьёшь, конечно, но ты все равно, родное сердце, не налегай сильно...
помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:51

  Yuri_T написав:помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор.


Весело... Целых 2 автора знают клитикуса лучше меня, но спрашивают - с меня. Поговорите между собой :D Оба - хамы, оба - порохоботы, оба сохните по клитикусу. Уверен, общий язык найдете :mrgreen:
zРадио
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