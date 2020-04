Додано: Сер 29 кві, 2020 00:22

zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.

Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.



Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть? Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?



Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.



Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое... Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским?"Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...

Тобто, "што другое"?

Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...

Або труси, або хрестик. Тобто, "што другое"?Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...Або труси, або хрестик.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/