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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5954595559565957 Додано: Вів 28 кві, 2020 23:35 Libo написав: detroytred написав: Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.

Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.



Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))

Завязывай бухать, а то ещё не то привидится. Ты осиль текст и прокомментируй факт об Овечкине, который себя называет русским и при этом капитан столичной команды.Брайант с этой *русской свиньей* якшался, Месси, Гретцки интервьюирует и в приставки рубится пiд оплески всех американцев, а ты тут какую-то чушь несешь.Тебе в лоб факт, а ты свои бредни))Завязывай бухать, а то ещё не то привидится.



Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.



Ты назови себя хоть шимпанзе, только забивай голы, дай болельщикам возможность покричать и повод побухать, они тебе будут хлопать в ладоши. Но срать с тобой на одном гектаре никто из них не сядет. Потому что ты для них животное.

)))

Ты осиль текст и ситуацию.

Гретцки умный чел...

Брайант, Месси и т.д.



Или у тебя авторитеты только бухающие и *срущие* с тобой собутыльники? Ты ни них ссылаешься тут постоянно)) )))Ты осиль текст и ситуацию.Гретцки умный чел...Брайант, Месси и т.д.Или у тебя авторитеты только бухающие и *срущие* с тобой собутыльники? Ты ни них ссылаешься тут постоянно)) detroytred

Повідомлень: 22842 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1933 раз. Подякували: 3238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:38 zРадио написав: Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.

Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.



Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть? Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5057 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:58 Sommer написав: zРадио написав: Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.

Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.



Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть? Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?



Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.



Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое... Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским?"Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое... zРадио

Повідомлень: 5436 З нами з: 02.05.18 Подякував: 973 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 00:22 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.

Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.



Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть? Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?



Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским? "Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.



Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое... Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским?"Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...

Тобто, "што другое"?

Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...

Або труси, або хрестик. Тобто, "што другое"?Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...Або труси, або хрестик. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 18851 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 00:37 zРадио написав: Libo написав: zРадио написав: На моей стороне интеллект На моей стороне интеллект



Умора! Натюрлих Шариков, еще наверно повязки с головы не сняли, ногу у столба еще задирает и оно уже рассуждает про свой интеллект.

Умора! Натюрлих Шариков, еще наверно повязки с головы не сняли, ногу у столба еще задирает и оно уже рассуждает про свой интеллект.



Качество комментариев говорит само за себя. У кого-то данные Всемирного банка, у кого-то - оскорбления и экстремизм Качество комментариев говорит само за себя. У кого-то данные Всемирного банка, у кого-то - оскорбления и экстремизм

это ты свои собственные комментарии здесь помечаешь титулом "качество"?

мастерство не пропьёшь, конечно, но ты все равно, родное сердце, не налегай сильно...

помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор. это ты свои собственные комментарии здесь помечаешь титулом "качество"?мастерство не пропьёшь, конечно, но ты все равно, родное сердце, не налегай сильно...помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14654 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1947 раз. Подякували: 4326 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 00:51 Yuri_T написав: помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор. помнится, когда ты вещал под прошлым своим ником "критикус", то настаивал, что ты здесь самый-самый аргументированный аргументатор.



Весело... Целых 2 автора знают клитикуса лучше меня, но спрашивают - с меня. Поговорите между собой Оба - хамы, оба - порохоботы, оба сохните по клитикусу. Уверен, общий язык найдете Весело... Целых 2 автора знают клитикуса лучше меня, но спрашивают - с меня. Поговорите между собойОба - хамы, оба - порохоботы, оба сохните по клитикусу. Уверен, общий язык найдете zРадио

Повідомлень: 5436 З нами з: 02.05.18 Подякував: 973 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 01:28 Re: Політичні дискусії flyman написав: Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...



Ты что реально педик какой то меня все время вспоминаешь ?

Противный какой Ты что реально педик какой то меня все время вспоминаешь ?Противный какой Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16502 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4160 раз. Подякували: 6593 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 01:45 Libo написав: Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!

И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.

Но когда звучат заявки, типа, я русский или еврей, а ты украинец обязан выполнять все мои прихоти и делать всё так, как мне удобно, и срать я хотел на нашу страну, культуру и язык, то я посылаю вас таких нах!И если надо, то и в стойло поставлю. По украинскому закону. Выпендривайтесь в своих странах.

Смешной вы - у вас Бог еврей. Тот, кого сами евреи Богом не признали, а считают простым евреем, который знал несколько впечатляющих фокусов. А вы перед ним на коленях молитесь. Так что поаккуратнее высказывайтесь. Смешной вы - у вас Бог еврей. Тот, кого сами евреи Богом не признали, а считают простым евреем, который знал несколько впечатляющих фокусов. А вы перед ним на коленях молитесь. Так что поаккуратнее высказывайтесь. Елена8 Повідомлень: 1117 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 01:52 Libo написав: Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian.

И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian. Я тут гордо именуюся украинцем, Ukrainian.И не надо приплетать к украинцам свое русское свинство. Свиньи, руссишешвайны тут вы - русские или россияне, без разницы. Всякий, кто назвал себя Russian.

Бухаете? Кодируйтесь по Довженко- говорят помогает. Бухаете? Кодируйтесь по Довженко- говорят помогает. Елена8 Повідомлень: 1117 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5954595559565957 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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