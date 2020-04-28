Додано: Вів 28 кві, 2020 23:58

Sommer написав: zРадио написав: Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.

Если же брать язык обслуживания в банках и мобильных операторах, то там доля русского вообще 60-80%.



Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть? Не понял, тут же совсем недавно профессиональный русский кукарекал, что запретили русский язык? А оказывается даже в обслуживаниях в банках и мобильных операторах он есть?

Это ты, провокатор, меня назвал профессиональным русским?"Профессиональный" русский (не путать с нормальным русским) - это тот, кто оправдывает гундяевский шабаш и аннексию Крыма. Ты меня явно с кем-то спутал.Ну а по поводу запретов - нельзя обслуживать потребителя на не-украинском, не спросив его. Большая разница. Несколько языков обслуживания у банков и мобильных операторов, имеющих национальный охват и многомиллионные клиентские базы - это одно. А вот если где-нибудь в Мариуполе львовский гастролер под запись ради хайпа станет выносить мозг единственной продавщице маленького магазина, что она его обслужила недержавною мовою, это друое...