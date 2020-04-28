flyman написав:Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...
Ты что реально педик какой то меня все время вспоминаешь ?
Противный какой
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 кві, 2020 01:28
Re: Політичні дискусії
Ты что реально педик какой то меня все время вспоминаешь ?
Противный какой
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 29 кві, 2020 07:46
Прохождение военной подготовки в дивизии Галичина было единственной возможностью для УПА подготовить свой собственный сержантский и офицерский состав для дальнейшей борьбы с немецкими и русскими оккупантами.
Типа военого училища. Учиться умело воевать за независимость своего народа можно хоть у самого черта.
Многие из тех, кто прошел подготовку в этой дивизии, внесли большой вклад в борьбу за независимость Украины и стали национальными героями, благодаря которым мы сегодня живем в независимой и свободной стране.
Им риспект.
Слава Україні!
Героям слава!
Додано: Сер 29 кві, 2020 07:51
А когда юбилей создания РОА не помнишь ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 29 кві, 2020 07:56
Медальки, зі свастикою і зіркою Давида, постарше будуть.
Як там кацапи кажуть - " Не забудем, не простим?"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 29 кві, 2020 08:24
Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.
За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и голодовкой.
|