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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5953595459555956
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:28

Re: Політичні дискусії

flyman написав:Тут зрадіво, фріз, шапо і ко виносять моск, що їм "нє дают развівать русскій язик"...


Ты что реально педик какой то меня все время вспоминаешь ?
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 07:46

  shapo написав:Сегодня 77 лет создания дивизии СС Галичина.
https://youtu.be/IJ13bj7NpqY


Прохождение военной подготовки в дивизии Галичина было единственной возможностью для УПА подготовить свой собственный сержантский и офицерский состав для дальнейшей борьбы с немецкими и русскими оккупантами.
Типа военого училища. Учиться умело воевать за независимость своего народа можно хоть у самого черта.
Многие из тех, кто прошел подготовку в этой дивизии, внесли большой вклад в борьбу за независимость Украины и стали национальными героями, благодаря которым мы сегодня живем в независимой и свободной стране.
Им риспект.
Слава Україні!
Героям слава!
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 07:51

  shapo написав:
  Ukrainian написав:Ты тоже кацапских кровей будешь?

Сегодня 77 лет создания дивизии СС Галичина.
https://youtu.be/IJ13bj7NpqY

А когда юбилей создания РОА не помнишь ? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 07:56

  shapo написав:
  Ukrainian написав:Ты тоже кацапских кровей будешь?

Сегодня 77 лет создания дивизии СС Галичина.
https://youtu.be/IJ13bj7NpqY

Медальки, зі свастикою і зіркою Давида, постарше будуть.
Як там кацапи кажуть - " Не забудем, не простим?" :wink:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:24

Експорт зерна з України йде випереджаючими темпами попри застереження ООН
Голод глобального масштабу. В ООН зробили повторне попередження
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.

За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.

Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.


Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.
За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:18

Когда проплаченные "активисты" во главе со Стерненко фаеры жгли под Офисом президента, к ним сразу выбежали целый замгенпрокурор и пресс-секретарь президента, и никого не разгоняла и оправдывалась.
Сегодня предприниматели пришли туда же и и к ним сразу выбежала полиция и как скот начала разгонять.
Петр Ренатович Зеленский видимо истинно верует, что титушня из "активистов" его будет спасать в случае шухера :lol:
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