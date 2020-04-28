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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5954595559565957
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:48

  Ukrainian написав:
  shapo написав:
  Ukrainian написав:Ты тоже кацапских кровей будешь?

Сегодня 77 лет создания дивизии СС Галичина.
https://youtu.be/IJ13bj7NpqY

А когда юбилей создания РОА не помнишь ? :lol:


Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:50

  shapo написав:А когда юбилей создания РОА не помнишь ? :lol:


Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют[/quote]

Ясне діло - як можна одночасно зі Сталіним ... Сталіна - можна все ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:11

  Puente написав:
  shapo написав:
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют


Ясне діло - як можна одночасно зі Сталіним ... Сталіна - можна все ...


Когда вы научитесь отвечать за Украину не приплетая Россию, Израиль и т. п. ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:14

  shapo"[quote="4950362:Ukrainian написав:А когда юбилей создания РОА не помнишь ? :lol:


Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют[/quote]
А где в Украине улица имени дивизии СС Галичина?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17

  shapo написав:
  Puente написав:
  shapo написав:
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют


Ясне діло - як можна одночасно зі Сталіним ... Сталіна - можна все ...


Когда вы научитесь отвечать за Украину не приплетая Россию, Израиль и т. п. ?


Взагалі-то у нас величезний шматок спільної історії . І величезна кількість мешканців Ізраїлю - наші колишні сусіди , а у декого і родичі ...
Ви самі постійно приплітаєте якісь віртуальні проблеми проблеми євреїв в Україні - яких не існує в принципі ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:20

  Hotab написав:
  shapo"[quote="4950362:Ukrainian написав:А когда юбилей создания РОА не помнишь ? :lol:


Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют

А где в Украине улица имени дивизии СС Галичина?[/quote]
у файному місті є Вулиця Вояків дивізії СС «Галичина»
почуствуй разніцу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:42

  Puente написав:
  shapo написав:Когда вы научитесь отвечать за Украину не приплетая Россию, Израиль и т. п. ?

Взагалі-то у нас величезний шматок спільної історії . І величезна кількість мешканців Ізраїлю - наші колишні сусіди , а у декого і родичі ...
Ви самі постійно приплітаєте якісь віртуальні проблеми проблеми євреїв в Україні - яких не існує в принципі ...


Найдите где я , а не какой-нибудь будивельник, лапай, песикот или либо приплел Израиль и евреев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:45

  flyman написав:
  Hotab написав:
  shapo"[quote="4950362:Ukrainian написав:А когда юбилей создания РОА не помнишь ? :lol:


Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют

А где в Украине улица имени дивизии СС Галичина?

у файному місті є Вулиця Вояків дивізії СС «Галичина»
почуствуй разніцу.[/quote]

Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.
Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:52

євреї

  shapo написав:Найдите где я , а не какой-нибудь будивельник, лапай, песикот или либо приплел Израиль и евреев
А що там шукати?
90% твоїх повідомлень це як
цахал махал лікуд.....
погроми євреїв в Україні
класна медицина євреїв
твій син в австралії
Більше нічого ти й не писав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:53

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много
прикольна статейка з 2012 як в 2011 луганчани у Львові з табличкою боролись
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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