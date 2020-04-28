Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:48
Ukrainian написав:
А когда юбилей создания РОА не помнишь ?
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют
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shapo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 10:50
shapo написав:
А когда юбилей создания РОА не помнишь ?
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют[/quote]
Ясне діло - як можна одночасно зі Сталіним ... Сталіна - можна все ...
Puente
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:11
Puente написав: shapo написав:
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют
Ясне діло - як можна одночасно зі Сталіним ... Сталіна - можна все ...
Когда вы научитесь отвечать за Украину не приплетая Россию, Израиль и т. п. ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:14
shapo"[quote="4950362:Ukrainian написав:
А когда юбилей создания РОА не помнишь ?
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют[/quote]
А где в Украине улица имени дивизии СС Галичина?
Hotab
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17
shapo написав: Puente написав: shapo написав:
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют
Ясне діло - як можна одночасно зі Сталіним ... Сталіна - можна все ...
Когда вы научитесь отвечать за Украину не приплетая Россию, Израиль и т. п. ?
Взагалі-то у нас величезний шматок спільної історії . І величезна кількість мешканців Ізраїлю - наші колишні сусіди , а у декого і родичі ...
Ви самі постійно приплітаєте якісь віртуальні проблеми проблеми євреїв в Україні - яких не існує в принципі ...
Puente
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:20
Hotab написав: shapo"[quote="4950362:Ukrainian написав:
А когда юбилей создания РОА не помнишь ?
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют
А где в Украине улица имени дивизии СС Галичина?[/quote]
у файному місті є Вулиця Вояків дивізії СС «Галичина»
почуствуй разніцу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:42
Puente написав: shapo написав:
Когда вы научитесь отвечать за Украину не приплетая Россию, Израиль и т. п. ?
Взагалі-то у нас величезний шматок спільної історії . І величезна кількість мешканців Ізраїлю - наші колишні сусіди , а у декого і родичі ...
Ви самі постійно приплітаєте якісь віртуальні проблеми проблеми євреїв в Україні - яких не існує в принципі ...
Найдите где я , а не какой-нибудь будивельник, лапай, песикот или либо приплел Израиль и евреев
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shapo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:45
flyman написав: Hotab написав: shapo"[quote="4950362:Ukrainian написав:
А когда юбилей создания РОА не помнишь ?
Я - нет, и в России их сейчас не чествуют и их именами улицы не называют
А где в Украине улица имени дивизии СС Галичина?
у файному місті є Вулиця Вояків дивізії СС «Галичина»
почуствуй разніцу.[/quote]
Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.
Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html
- очень много
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shapo
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:52
shapo написав:
Найдите где я , а не какой-нибудь будивельник, лапай, песикот или либо приплел Израиль и евреев
А що там шукати?
90% твоїх повідомлень це як
цахал махал лікуд.....
погроми євреїв в Україні
класна медицина євреїв
твій син в австралії
Більше нічого ти й не писав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:53
прикольна статейка з 2012 як в 2011 луганчани у Львові з табличкою боролись
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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