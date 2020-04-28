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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5955595659575958
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:19

  shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.
Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много


Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:43

Анекдот про фин. мониторинг в 5к
https://youtu.be/90POmvoJ_Eg?t=626
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:48

  Libo написав:
  shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.
Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много


Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:


Мы?
Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал.
В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов.
Можно, конечно, наплевать на остальной мир, но тогда нужно закрывать границы и не выпрашивать подачки
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:59

  Libo написав:Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:

Как это? Вы думаете почему Израиль целыми самолетами прилетавших с Украины назад депортировал? Потому что каждый второй прилетал и оставался там нелегально работать. Это просто космических масштабов достигло в последние годы, как все бежали из неньки сверкая пятками.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:01

  shapo написав:
  Libo написав:
  shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.
Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много


Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:


Мы?
Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал.
В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов.
Можно, конечно, наплевать на остальной мир, но тогда нужно закрывать границы и не выпрашивать подачки

ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.

п.с.
Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував.
Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.

Давай про "рузьких/євреїв щімят"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:13

  flyman написав:
  shapo написав:ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.

п.с.
Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував.
Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.

Давай про "рузьких/євреїв щімят"

1) Про пособников нацистов я тебе тут только что видео продемонстрировал с парада в честь создания дивизии СС Галичина, но тебе ссы в глаза, а ты будешь вещать божья роса.
2) Ты бы хоть читал прежде чем писать--я писал что я живу в Украине 31г хотя для тебя УССР, м. б. и не Украина вовсе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:17

  Елена8 написав:
  Libo написав:Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:

Как это? Вы думаете почему Израиль целыми самолетами прилетавших с Украины назад депортировал? Потому что каждый второй прилетал и оставался там нелегально работать. Это просто космических масштабов достигло в последние годы, как все бежали из неньки сверкая пятками.

В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч.
И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:24

  shapo написав:В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч.
И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков

Так і євреї не поспішають повертатися в ізраїльський рай, а навпаки, линяють, звідти, на багатші села.
Тему еміграції тільки тупаки і тролі розганяють. Люди мають право їхати, куди хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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