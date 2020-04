Додано: Сер 29 кві, 2020 13:01

shapo написав: Libo написав: shapo написав: Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.

Там таких как эта -

Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.



Мы?

Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал.

В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов.

ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.



п.с.

Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував.

Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.



