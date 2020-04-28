Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной. Там таких как эта - https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много
Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной. Там таких как эта - https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много
Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
Мы? Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал. В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов. Можно, конечно, наплевать на остальной мир, но тогда нужно закрывать границы и не выпрашивать подачки
Libo написав:Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
Как это? Вы думаете почему Израиль целыми самолетами прилетавших с Украины назад депортировал? Потому что каждый второй прилетал и оставался там нелегально работать. Это просто космических масштабов достигло в последние годы, как все бежали из неньки сверкая пятками.
shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной. Там таких как эта - https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много
Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
Мы? Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал. В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов. Можно, конечно, наплевать на остальной мир, но тогда нужно закрывать границы и не выпрашивать подачки
ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.
п.с. Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував. Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.
Давай про "рузьких/євреїв щімят"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.
п.с. Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував. Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.
Давай про "рузьких/євреїв щімят"
1) Про пособников нацистов я тебе тут только что видео продемонстрировал с парада в честь создания дивизии СС Галичина, но тебе ссы в глаза, а ты будешь вещать божья роса. 2) Ты бы хоть читал прежде чем писать--я писал что я живу в Украине 31г хотя для тебя УССР, м. б. и не Украина вовсе
Libo написав:Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
Как это? Вы думаете почему Израиль целыми самолетами прилетавших с Украины назад депортировал? Потому что каждый второй прилетал и оставался там нелегально работать. Это просто космических масштабов достигло в последние годы, как все бежали из неньки сверкая пятками.
В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч. И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков
shapo написав:В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч. И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков
Так і євреї не поспішають повертатися в ізраїльський рай, а навпаки, линяють, звідти, на багатші села. Тему еміграції тільки тупаки і тролі розганяють. Люди мають право їхати, куди хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч. И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков
Так і євреї не поспішають повертатися в ізраїльський рай, а навпаки, линяють, звідти, на багатші села. Тему еміграції тільки тупаки і тролі розганяють. Люди мають право їхати, куди хочуть.
Так отож, всякі шапо, зрадіо, фрізи та посіпаки розганяють зраду, як їх тут "щимлять наці", а самі до коханої РФ або до обітованого Ізраїля не їдуть
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского
Ви б якось не приписували думки одного конкретного казахського єврея якому світ не милий...до думок 73% виборців Зеленського. Виборці Зеленського,точно так само як і виборці Порошенко чи Голосу голосували за а - закінчення війни (тільки Порошенківці вважають що закінчувати треба перемогою ,а Зеленківцям достатньо й просто перестати стріляти) б - євровектор ( за російський вектор голосували зажопівці)
Так що не треба приписувати думки старого маразматика - думкам нормальних