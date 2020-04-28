RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5956595759585959
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:18

  Schmit написав:Експорт зерна з України йде випереджаючими темпами попри застереження ООН
Голод глобального масштабу. В ООН зробили повторне попередження
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.

За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.

Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.


Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.
За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.

Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут?
Только на избирателей ЗЕ?

Зачем тогда можновладцям СМИ и пр. инструменты влияния на коллективное сознание...

Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22843
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1933 раз.
Подякували: 3238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:26

  lapay написав:
  shapo написав:В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч.
И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков

Так і євреї не поспішають повертатися в ізраїльський рай, а навпаки, линяють, звідти, на багатші села.
Тему еміграції тільки тупаки і тролі розганяють. Люди мають право їхати, куди хочуть.

1) И много евреев осталось в Украине с 1992г? И в какие села это они сейчас побежали?
2) Это ведь либо и такие как вы рассказывали что вам тут никто не указ.
Вот я ему и напомнил о миллионах украинцев за рубежом где как раз и укажут как себя вести
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:31

  flyman написав:Так отож, всякі шапо, зрадіо, фрізи та посіпаки розганяють зраду, як їх тут "щимлять наці", а самі до коханої РФ або до обітованого Ізраїля не їдуть

До притеснений не дошло, но если этот шабаш не останавливать то может и дойти.
Гитлера поначалу всерьёз мало кто воспринимал.
А насчёт ехать это моё личное дело где жить и порохоботов точно спрашивать не собираюсь, тем более таких как ты и либо умотавших из Украины и издалека учащих как родину любить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3326
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:36

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 08.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5956595759585959
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.