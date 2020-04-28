Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.
За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.
Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.
Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок. За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.
Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут? Только на избирателей ЗЕ?
Зачем тогда можновладцям СМИ и пр. инструменты влияния на коллективное сознание...
Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).
shapo написав:В Израиле всего 20 тыс нелегалов из Украины,в т. ч. западной, а вот в Польше счёт идёт на сотни тысяч. И я сильно сомневаюсь что гордые потомки Шухевича и Бандеры там прославляют боевой путь своих предков
Так і євреї не поспішають повертатися в ізраїльський рай, а навпаки, линяють, звідти, на багатші села. Тему еміграції тільки тупаки і тролі розганяють. Люди мають право їхати, куди хочуть.
1) И много евреев осталось в Украине с 1992г? И в какие села это они сейчас побежали? 2) Это ведь либо и такие как вы рассказывали что вам тут никто не указ. Вот я ему и напомнил о миллионах украинцев за рубежом где как раз и укажут как себя вести
flyman написав:Так отож, всякі шапо, зрадіо, фрізи та посіпаки розганяють зраду, як їх тут "щимлять наці", а самі до коханої РФ або до обітованого Ізраїля не їдуть
До притеснений не дошло, но если этот шабаш не останавливать то может и дойти. Гитлера поначалу всерьёз мало кто воспринимал. А насчёт ехать это моё личное дело где жить и порохоботов точно спрашивать не собираюсь, тем более таких как ты и либо умотавших из Украины и издалека учащих как родину любить