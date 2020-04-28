Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
Как это? Вы думаете почему Израиль целыми самолетами прилетавших с Украины назад депортировал? Потому что каждый второй прилетал и оставался там нелегально работать. Это просто космических масштабов достигло в последние годы, как все бежали из неньки сверкая пятками.
shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной. Там таких как эта - https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много
Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим.
Мы? Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал. В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов. Можно, конечно, наплевать на остальной мир, но тогда нужно закрывать границы и не выпрашивать подачки
ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.
п.с. Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував. Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.
Давай про "рузьких/євреїв щімят"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
shapo написав:Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского
Ви б якось не приписували думки одного конкретного казахського єврея якому світ не милий...до думок 73% виборців Зеленського. Виборці Зеленського,точно так само як і виборці Порошенко чи Голосу голосували за а - закінчення війни (тільки Порошенківці вважають що закінчувати треба перемогою ,а Зеленківцям достатньо й просто перестати стріляти) б - євровектор ( за російський вектор голосували зажопівці)
Так що не треба приписувати думки старого маразматика - думкам нормальних
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.
За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.
Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.
Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок. За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.
Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут? Только на избирателей ЗЕ?
Зачем тогда можновладцям СМИ и пр. инструменты влияния на коллективное сознание...
Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).
Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.