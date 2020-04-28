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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5956595759585959>
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:59

  Libo написав:Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:

Как это? Вы думаете почему Израиль целыми самолетами прилетавших с Украины назад депортировал? Потому что каждый второй прилетал и оставался там нелегально работать. Это просто космических масштабов достигло в последние годы, как все бежали из неньки сверкая пятками.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:01

  shapo написав:
  Libo написав:
  shapo написав:Есть такой Эдуард Долинский, у него в ФБ найдете где и в честь кого переименованы улицы, поставлены памятники и проводятся шахматные турниры в Украине, в основном западной.
Там таких как эта -
https://glavred.info/politics/70747-vo- ... -foto.html - очень много


Мне лично насрать чьими именами вы называете свои улицы в вашем Израиле. Чего вы к нам лезете? Мы ж к вам не лезим. :roll:


Мы?
Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского за то чтобы этих названий не было в Киеве никто не спрашивал.
В Европе куда якобы стремится Украина неприлично чествовать пособников нацистов и коллаборантов.
Можно, конечно, наплевать на остальной мир, но тогда нужно закрывать границы и не выпрашивать подачки

ОУН і УПА тільки в головах бувших НКВДистів та їх поплічників є " пособников нацистов и коллаборантов", а для українців це патріоти і борці за вільну від окупатнів Україну.

п.с.
Україні не 28 років, як незалежній держваві, а ти вже 31 нарахував.
Але попри те мови ти так і не вивчив, і обсираєш все українське.

Давай про "рузьких/євреїв щімят"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:49

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Я гражданин Украины и живу в Украине 31 год и меня и ещё 73% проголосовавших за предавших избирателей Зеленского
Ви б якось не приписували думки одного конкретного казахського єврея якому світ не милий...до думок 73% виборців Зеленського.
Виборці Зеленського,точно так само як і виборці Порошенко чи Голосу голосували за
а - закінчення війни (тільки Порошенківці вважають що закінчувати треба перемогою ,а Зеленківцям достатньо й просто перестати стріляти)
б - євровектор ( за російський вектор голосували зажопівці)

Так що не треба приписувати думки старого маразматика - думкам нормальних
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:18

  Schmit написав:Експорт зерна з України йде випереджаючими темпами попри застереження ООН
Голод глобального масштабу. В ООН зробили повторне попередження
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.

За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.

Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.


Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.
За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.

Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут?
Только на избирателей ЗЕ?

Зачем тогда можновладцям СМИ и пр. инструменты влияния на коллективное сознание...

Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:36

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:13

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Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 15:53

  shapo написав:https://m.facebook.com/profile.php?id=1571190868

Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался

нарешті блоканули шапо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:02

попи диверсанти

Также мэр призвал всех прихожан церквей УПЦ МП, которые были в церкви после 12 апреля, немедленно обратиться к семейному врачу, и заявил, что готовит обращение в полицию о преступлении в массовом инфицировании, а в случае его подтверждения направит официальное обращение в полицию.

https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:20

  detroytred написав:
  Schmit написав:Експорт зерна з України йде випереджаючими темпами попри застереження ООН
Голод глобального масштабу. В ООН зробили повторне попередження
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі передрік світу голод на віртуальному засіданні Ради Безпеки.

За словами Бізлі, людство може зіткнутися з серйозною нестачею продовольства через пандемію коронавіруса.

Щоб уникнути такого розвитку ситуації, Бізлі закликав вжити заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки країн.


Зеленая власть усиленными темпами распродает зерно. А по всем прогнозам урожай в этом году будет не ахти. Идем по сценарию масок.
За все в этом мире нужно платить и похоже, через несколько месяцев зелебобики будут расплачиваться за свой выбор не только зубожинням, но и усиленной диетой.

Разве зубожiння и усиленная диета избирательно действовать будут?
Только на избирателей ЗЕ?

Да, потому что для избирателей Зе это будет неожиданностью, а умные люди ничего хорошего от этой власти не ждут и готовятся к худшему.
  detroytred написав:Расплпчиваться украинцы будут за глупейшую ошибку ПАПа -- его желание самому идти на второй срок, отказ от поддержки ЮВТ, Гриценко и т.п, (вытекающий тоже из этого желания самому идти на второй срок).

Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Расплачиваться украинцы будут не за ошибку ПАПа, а за свою глупейшую ошибку. ЮВТ - такая же слуга Коломойского, а Гриценко - просто пустышка.
Schmit
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Ітогі подвєдьом. 2020-04-29

Ітогі подвєдьом. 2020-04-29

1) Под Кабмином между полицией и людьми произошли столкновения (фото, видео)

2) МВФ сделал Киеву предупреждение в связи с законом о НАБУ - СМИ
Офис президента Украины получил письмо с предупреждением от МВФ из-за возможного изменения закона о НАБУ.

3) Кабмин назначил нового главу Налоговой
По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал Марченко и водил его в Офис президента “на согласование”.

Конкурс говорите проводили ...

Досье | Любченко – новый глава Налоговой. Работал с Захарченко и кумом бывшего "хозяина таможни"
Новые лица

4) В Украине разрешили открыть рынки
РукаЛицо. Зачем закрывать надо было по нескольку раз ?

5) Саакашвили может стать советником Зеленского, в ОП не будут настаивать на его назначении в Кабмин – СМИ

6) Муж главбуха "Квартала" получил топ-должность в Главном управлении разведки – ZN
Вот ни разу не кумовство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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