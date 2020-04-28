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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5956595759585959
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:46

  shapo написав:https://m.facebook.com/profile.php?id=1571190868

Ау, песикот, это признание ассистентки Вуйчича в Украине. Ты опять облажался

Здесь я :)

Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки

Если уж кто и облажался - это ты :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 5956595759585959
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