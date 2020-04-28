Здесь я
Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки
Если уж кто и облажался - это ты
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:46
Здесь я
Так а где само признание ?
Ты бросил ссылку на профиль ассистентки, а не на пост с её якобы признанием.
Я искать там ничего не буду. Ты утверждаешь - ты и приводи ссылки
Если уж кто и облажался - это ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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